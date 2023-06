L’offre groupée Best Buy vous permet d’économiser 60 $ sur une Xbox Series S et des bonus en jeu

Bien qu’il soit enfin plus facile de mettre la main sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series S de nouvelle génération, vous n’avez pas besoin de déposer 500 $ sur une console pour profiter de tous les derniers jeux. La Xbox Series S compacte est déjà notre console économique préférée sur le marché, et pour le moment, vous pouvez en acheter une à prix réduit. Aujourd’hui seulement, Best Buy propose le pack Series S Gilded Hunter en vente pour seulement 240 $, ce qui vous permet d’économiser 60 $ par rapport au prix habituel, et est livré avec des bonus numériques gratuits dans le jeu. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

La Xbox Series S est la cousine « légère » de la Xbox Series X pleine grandeur. Bien qu’elle puisse exécuter tous les mêmes titres de nouvelle génération, elle n’a pas de lecteur de disque, ce qui signifie que tous vos jeux devront être téléchargements numériques. Il est équipé d’un SSD de 512 Go, qui peut se remplir assez rapidement, mais vous pouvez facilement ajouter de l’espace de stockage supplémentaire avec un carte d’extension ou disque dur externe. Et tandis que, contrairement à la série X, il ne prend pas en charge la vidéo 4K, il correspond à la fréquence d’images de 120 FPS pour une action fluide.

Pouvoir accrocher cette console de nouvelle génération en vente est déjà une bonne affaire, et elle est accompagnée d’autres bonus pour adoucir le pot. Le pack Gilded Hunter comprend 1 000 crédits de jeu gratuits pour Fortnite, Fall Guys et Rocket League, qui sont tous gratuits sur Xbox. Vous obtenez également un total de neuf produits cosmétiques gratuits dans le jeu, y compris des skins, des armes, des emotes et plus encore. Et vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres Xbox pour encore plus de bonnes affaires sur les casques, les contrôleurs et plus encore.