L’offre Galaxy S22 Ultra Black Friday d’Amazon est la meilleure

Écoutez, il y a toujours une chance que quelqu’un essaie de dépasser ses premières offres du Black Friday lorsque nous atteignons le réel Black Friday dans quelques jours, mais j’en doute. Les prix que nous voyons aujourd’hui, sans une folle vente flash à durée limitée, sont ce que nous obtenons cette année. Et à partir de ce moment, Amazon a le meilleur prix sur le Galaxy S22 Ultra.

La plupart des endroits proposent le Galaxy S22 Ultra avec une réduction de 300 $, mais Amazon propose quelques couleurs à plus de 300 $ de réduction. La version Phantom Black avec 128 Go est en baisse à 862 $ (338 $ de rabais, Achetez ici) et la version Burgundy avec 128 Go est à 320 $ de réduction (Achetez ici).

Ce sont quelques-unes des plus grandes remises directes que nous ayons vues sur le téléphone haut de gamme de Samsung. Normalement 1 200 $, l’idée d’entrer dans la renaissance de la série Galaxy Note pour environ 800 $ est plutôt agréable. Un S Pen, toutes ces spécifications et cette configuration de caméra sauvage pour environ le prix du Galaxy S22+ sont la marchandise.

C’est l’une de ces offres idéales pour quelqu’un qui n’a pas un bon échange. Vous pouvez obtenir cette offre sans aucun tracas d’échange, bien que nous recommandions le programme d’échange de Samsung. Samsung ne fait que 225 $ de réduction sur le S22 Ultra, mais ils vous offriront une remise instantanée supplémentaire (jusqu’à 600 $) si vous échangez presque n’importe quoi. Vous pouvez vérifier ces valeurs de reprise dans la boutique Samsung.

Pour le récapituler rapidement, Amazon fait la plus grosse remise sur le Galaxy S22 Ultra de 338 $ sur le modèle noir. Meilleur achat l’a à 300 $ de rabais. Et le propre magasin de Samsung fait 225 $ de rabais plus les échanges. Vous avez des options.

Voici également notre examen du Galaxy S22 Ultra du début de l’année, au cas où vous auriez besoin d’un rappel.