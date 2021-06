L’offre fiscale du G-7 de Biden gagnera des points politiques cruciaux en Europe

Le président américain Joe Biden s’exprime lors d’une conférence de presse avec le gouverneur de Virginie Ralph Northam alors qu’ils se rencontrent pour discuter des progrès de l’État contre la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) aux Sportrock Climbing Centers à Alexandria, Virginie, le 28 mai 2021. Evelyne Hockstein | Reuters

LONDRES – Les responsables du G-7 étant susceptibles de soutenir une proposition américaine d’un taux d’imposition minimum des sociétés ce week-end, les analystes ont souligné comment cela pourrait aider à former des alliances sur les questions géopolitiques dans les années à venir. De nombreux responsables européens appellent depuis longtemps à une approche commune de la fiscalité, même dans des pays comme l’Irlande, où certains grands géants américains de la technologie ont leur siège. Essentiellement, l’argument a été qu’afin de corriger les différences internes entre les 27 pays de l’UE, le meilleur résultat serait de trouver une méthode commune d’imposition sur un cadre international. Le président Joe Biden a maintenant donné de l’espoir à une telle politique, soutenant un taux d’imposition global minimum des sociétés de 15 %. La question à ce stade n’est pas tant de savoir s’il y aura un accord à cet égard, mais quand il sera confirmé. Les règles ne devraient pas seulement avoir un impact sur la fiscalité, mais également sur d’autres fronts, notamment sur la manière dont les États-Unis traitent avec la Chine. « Prenez toute question qui pose problème du point de vue de Washington en ce qui concerne la Chine : la monnaie, la propriété intellectuelle, les origines de la pandémie, le comportement dans la mer de Chine méridionale, le Xinjiang… Tous ces éléments sont importants à des degrés divers pour Washington. Et ils sont également importants pour les Européens », a déclaré jeudi à CNBC Jeremy Ghez, professeur affilié à HEC Business School à Paris. « Là où Biden et (l’ancien président Donald) Trump peuvent différer, c’est sur la question des alliances. Trump a estimé que (les Européens) étaient de peu d’aide et que l’Europe était aussi mauvaise que la Chine en matière de commerce … Biden pense qu’avec une large coalition , vous pourrez peut-être pousser la Chine sur une voie plus constructive. La pression internationale, c’est-à-dire la pression qui ne vient pas uniquement de Washington, pourrait s’avérer utile sur n’importe lequel de ces sujets », a déclaré Ghez. Dans la dernière escalade vers la Chine, Biden a signé un décret interdisant aux entités américaines d’investir dans 59 entreprises chinoises prétendument liées à l’armée. S’adressant à CNBC vendredi, le commissaire européen aux affaires économiques, Paolo Gentiloni, a déclaré que les relations avec la Chine « seraient une question très importante » lorsque les chefs d’État du G-7 se réuniront la semaine prochaine.

« Nous devons coopérer dans certains secteurs, en particulier sur le changement climatique et la transition climatique, mais en même temps, nous devons avoir un accord mondial fort entre nous pour assurer (a) des règles du jeu équitables sur (l’)économie, qui n’est pas à tous accordés par la Chine et pour relever le défi de la relation avec la Chine à l’avenir », a-t-il déclaré, ajoutant que le G-7 « travaillera ensemble pour trouver le bon équilibre ». Les relations de l’UE avec la Chine ont été chaotiques ces derniers mois. Les relations entre l’UE et la Chine avaient terminé 2020 sur une note positive, avec la signature d’un accord d’investissement qui permettrait aux entreprises européennes d’investir et de travailler plus facilement en Chine, où elles sont confrontées à la concurrence d’entreprises financées par l’État. Cependant, la ratification de cet accord a été suspendue par l’Europe après une dispute diplomatique avec Pékin en mars. À l’époque, l’UE avait décidé d’imposer des sanctions contre la Chine pour son traitement de la minorité ethnique ouïghoure et Pékin a riposté en annonçant des contre-sanctions contre les membres du Parlement européen.