L’offre Epic Cyber ​​​​Monday de Mint Mobile comprend 3 mois de service gratuit

Mint Mobile s’est fait un nom avec ses forfaits de services sans fil abordables et ses offres exceptionnelles. Cyber ​​lundi n’est certainement pas une exception pour les offres du MNVO, qui donnent accès au réseau de T-Mobile à des prix moins chers que ceux proposés par le transporteur lui-même. À l’heure actuelle, Mint Mobile offre trois mois de service gratuits lorsque vous prépayez pendant trois mois. Cela signifie que vous obtenez six mois au total à la moitié du prix habituel.

Cette offre Cyber ​​​​Monday est l’une des meilleures offres de forfaits sans fil disponibles actuellement. Vous pouvez obtenir six mois de service pour aussi peu que 45 $ au total si vous vous inscrivez pour une nouvelle ligne ou transférez la vôtre sur Mint Mobile maintenant.

Vous pouvez choisir parmi quatre options de plan différentes dans le cadre de cette promotion où la principale différence entre elles est la quantité de données que vous obtenez. Mint Mobile propose des forfaits de données de 4 Go, 10 Go, 15 Go et illimités, et les prix varient de 15 $ à 30 $ par mois. Vous devez prépayer trois mois de service à l’avance pour être admissible, ce qui signifie que vous payez entre 45 $ et 90 $ au total pour six mois de service cellulaire avec cette offre Cyber ​​​​Monday.

Une fois ces six mois écoulés, Mint Mobile indique que vous pouvez renouveler avec un nouveau forfait de trois, six ou 12 mois. Pour ceux qui découvrent Mint Mobile, sachez que l’opérateur propose souvent des réductions comme celles-ci tant que vous êtes prêt à payer des mois de service à l’avance. Si un plan de paiement mensuel est préféré, vous pouvez également envisager d’autres transporteurs prépayés.

Mint Mobile offre des appels et des SMS illimités sur tous ses forfaits, et vous pouvez pour voir comment c’est là où vous habitez.