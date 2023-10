L’offre Elgato Stream Deck vous permet d’économiser 20 $ sur cet accessoire de streaming essentiel

Contrôler des éléments comme votre maison et votre ordinateur à partir d’un ensemble de boutons juste à côté de vous peut ressembler à un avenir de science-fiction, mais l’Elgato Stream Deck MK.2 le fait. Non seulement cela, mais il le fait avec style, avec 15 boutons personnalisables qui vous permettent de contrôler à peu près tout ce qui peut être réglé à distance ou numériquement. Mieux encore, alors que le Stream Deck coûte généralement 150 $, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 20 $ sur Amazon et prenez-le pour seulement 130 $.

Cet Elgato Stream Deck de deuxième génération dispose de 15 touches LCD personnalisables qui peuvent rendre la diffusion et l’édition fluides et sans effort. Utilisez-les pour lancer des applications ou des jeux, déclencher des effets sonores ou des GIF, contrôler les lumières et bien plus encore. Vous pouvez même attribuer plusieurs actions à une seule touche afin d’être prêt à diffuser en appuyant simplement sur un bouton. Le Stream Deck est conçu pour s’intégrer parfaitement à Twitch, YouTube, Twitter et d’autres plateformes, et se connecte à votre ordinateur avec un câble USB-C. Il est livré avec un support amovible et la façade peut être échangé pour un look plus personnalisé. Et si vous avez besoin d’encore plus de personnalisation, vous pouvez obtenir les 250 $ Elgato Stream Deck XLqui dispose de 32 touches LCD personnalisables.

Même si vous n’aimez pas le streaming, il existe de nombreuses autres utilisations pour un Stream Deck, comme contrôler les appareils domestiques intelligents, ouvrir rapidement toutes les applications et tous les sites Web dont vous avez besoin pour travailler, ou simplement disposer d’un bouton de sourdine pratique pour les appels Zoom.