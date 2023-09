L’offre Early Prime Day permet aux membres d’économiser 140 $ sur un ensemble de 3 caméras Blink

Vous n’avez pas besoin de dépenser une tonne pour un service de surveillance professionnel coûteux pour assurer la sécurité de votre maison et de votre famille. Il existe des tonnes d’options de sécurité DIY plus abordables, et si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous pouvez actuellement en obtenir pour encore moins. Cet accord anticipé du Prime Day rapporte la somme énorme de 140 $ sur un Pack caméra clignotantequi comprend deux caméras extérieures de troisième génération et une sonnette vidéo Blink, ramenant le prix à seulement 100 $. Mais cette offre exclusive n’est disponible que jusqu’au 30 septembre. alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Ce pack de trois caméras offre une couverture assez complète de votre maison sans vous ruiner. Avec les deux caméras extérieures, vous pouvez garder un œil sur votre cour avant et arrière à peu près n’importe où. Ces modèles de troisième génération offrent une résolution vidéo HD 1080p, une vision nocturne infrarouge, un champ de vision de 110 degrés et une conception robuste pour les aider à résister à des conditions et températures extrêmes. Et avec la sonnette vidéo Blink, vous saurez toujours qui va et vient. Il offre une résolution HD, une vidéo à la demande et enverra même des alertes directement sur votre téléphone chaque fois qu’une activité est détectée. De plus, il dispose d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés pour que vous puissiez facilement discuter avec les visiteurs. Et les trois caméras sont sans fil, ce qui signifie qu’aucun outil ou savoir-faire spécifique n’est requis pour l’instillation. Considérant que le Caméras extérieures de troisième génération généralement répertorié pour 100 $ individuellement, cet ensemble à prix réduit est une bonne affaire que vous ne voudrez pas manquer. Notez simplement que Blink, bien qu’il s’agisse d’une marque Amazon, fonctionne dans un écosystème technique totalement séparé et distinct des caméras Amazon Ring.

