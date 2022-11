L’offre Early Galaxy Watch 5 Black Friday est de 50 $ de réduction et un groupe supplémentaire gratuit

La Galaxy Watch 5 Pro n’a pas vu une tonne de réductions depuis son lancement en tant que montre intelligente incroyablement raffinée, mais cela est sur le point de changer pour les vacances. Avant même d’arriver au Black Friday, Samsung réduit sa meilleure montre de 50 $ pour le modèle WiFi et de 70 $ pour le modèle cellulaire. Et pour adoucir encore l’affaire, ils lancent un groupe supplémentaire gratuitement.

Pour obtenir cette offre Galaxy Watch 5 Pro, vous n’avez rien à faire de spécial ni à sauter à travers des cerceaux. Vous simplement cliquez sur ce lien, choisissez la version souhaitée (WiFi ou LTE), puis choisissez une couleur. À partir de là, vous pouvez choisir un bracelet de montre principal, suivre le processus d’échange pour économiser encore plus (si vous avez quelque chose à échanger), puis choisir un autre bracelet de montre gratuitement. Le groupe gratuit est le groupe sport 2 tons qui coûterait normalement 40 $.

Et c’est à peu près tout pour cette offre du début du Black Friday de la Galaxy Watch 5 Pro.

La seule autre suggestion que je ferais serait de trouver n’importe quelle vieille smartwatch que vous pourriez avoir qui traîne ou dans un tiroir et de voir si Samsung la prendra comme un commerce. Comme avec son programme d’échange de téléphone, Samsung vous offrira une remise instantanée sur la valeur de votre échange. Ils semblent accepter toutes sortes d’appareils de Garmin, Fossil et Fitbit, ainsi que leurs propres vieilles montres et l’Apple Watch. Une “montre” Fossil générique vous rapportera 125 $ de réduction. Une Galaxy Watch 4 Classic vous rapportera 240 $.

Besoin d’en savoir plus sur la Galaxy Watch 5 Pro ? Nous avons une critique ici.

Lien de l’offre Samsung Galaxy Watch 5 Pro