L’offre Early Black Friday d’Amazon réduit de 70 $ la Ring Video Doorbell Pro

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Même si vous n’avez pas besoin de vouloir ou d’avoir besoin d’un système de sécurité à domicile, c’est agréable de pouvoir garder un œil sur les allées et venues. La Ring Video Doorbell Pro vous permet de faire bien plus encore, et pour le moment, vous pouvez la récupérer à prix réduit. Amazon propose actuellement cette sonnette vidéo en vente pour 100 $, ce qui vous fait économiser 70 $ par rapport au prix habituel. Cet accord est l’un des Les nombreuses premières offres du Black Friday d’Amazon, et n’a pas de date d’expiration définie, il n’y a donc aucune garantie quant à la durée de disponibilité. Nous vous recommandons de passer votre commande rapidement si vous espérez en acheter une à ce prix, car les offres vont et viennent assez rapidement pendant la saison des achats des Fêtes.

Cette sonnette vidéo peut vous aider à avoir l’esprit tranquille en vous permettant de garder un œil sur l’entrée de votre maison de n’importe où. Il offre une qualité vidéo HD, ainsi qu’une vision nocturne en couleur, pour que vous ayez une vision claire de ce qui se passe, de jour comme de nuit. Et il dispose de capteurs de mouvement intégrés et enverra des alertes directement sur votre téléphone ou votre tablette afin que vous sachiez toujours quand vous avez des visiteurs, invités ou non. De plus, il dispose à la fois d’un haut-parleur et d’un microphone et prend en charge l’audio bidirectionnel afin que vous puissiez facilement discuter avec quiconque se trouve à votre porte.

Notez simplement qu’il s’agit d’une sonnette vidéo filaire, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier du remplacement des piles, mais vous devrez l’installer en utilisant le câblage de sonnette existant de votre maison. Si vous ne voulez pas vous en occuper vous-même, il y a quelques options sans fil là aussi.

Avant de faire votre achat, vous voudrez vous assurer que vous vous sentez à l’aise avec La relation de Ring avec les forces de l’ordre, mais vous pouvez toujours désactiver certains paramètres de partage de données de Ring pour plus de confidentialité. Si vous voulez toujours la sécurité supplémentaire de savoir ce qu’il y a de l’autre côté de votre porte, profitez de cette bonne affaire pendant qu’elle dure.