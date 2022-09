Lorsqu’un médecin du Massachusetts ayant des liens avec Terre-Neuve a appris que Fogo Island était sans médecin de famille permanent depuis juin, il a su qu’il voulait aider.

Mais l’offre du Dr Paul Hart de trois mois de ses services médicaux – gratuits – s’est heurtée à des problèmes de licence avec le Collège des médecins et chirurgiens. Vendredi, Hart a reçu une lettre l’informant que sa demande d’enregistrement avait été rejetée.

Hart, originaire de Toronto, est venu à Terre-Neuve-et-Labrador pour ses études universitaires et a fait partie de la première promotion de diplômés de la faculté de médecine de l’Université Memorial en 1973. Il dit qu’offrir ses services est sa façon de redonner à la province.

“Je souhaite remercier la province de Terre-Neuve de m’avoir fourni cette éducation phénoménale et une merveilleuse carrière médicale”, a déclaré Hart à CBC News lors d’une récente entrevue.

Hart a contacté le centre de santé de Fogo Island et Central Health pour proposer de travailler comme médecin de famille pendant trois mois maximum. Il a dit que ses services seraient gratuits et qu’il couvrirait ses propres frais de voyage et de subsistance.

“Je ne demanderai aucune compensation”, a déclaré Hart. “Et en effet, si vous me donnez de l’argent, je ferai demi-tour et ferai un chèque à la ville de Fogo et à l’île à utiliser selon leurs besoins.”

Hart dit que la réponse à son offre de la part de l’administration hospitalière et du ministre provincial de la Santé a été positive.

J’ai fourni cette information au collège et j’ai dit, s’il vous plaît regardez-la, pouvons-nous avoir un dialogue? Nous n’avons jamais eu ce dialogue. – Dr Paul Hart

Cependant, des problèmes ont commencé lors du processus de demande en ligne pour une licence médicale provinciale, exigée par le Collège provincial des médecins et chirurgiens.

Demande rejetée

Bien qu’il soit pleinement autorisé dans le Massachusetts, Hart ne satisfait pas à certaines exigences de licence provinciale pour l’application provinciale.

“Je n’ai pas pratiqué activement pendant deux des trois dernières années”, a déclaré Hart. “Je fais de la télémédecine… la télémédecine n’est pas considérée comme une pratique médicale active.”

Dans une déclaration envoyée par courriel à la CBC, le Collège des médecins et chirurgiens a déclaré que les candidats doivent avoir pratiqué la médecine pendant au moins 120 jours au cours des trois années précédant la date de la demande.

“A l’heure actuelle, pour les nouveaux candidats, les [or] la pratique de la télémédecine ne se qualifie pas pour la pratique active. Ces pratiques d’octroi de licences font l’objet d’un examen actif.”

Selon la lettre, Hart ne satisfait pas non plus à l’exigence de formation clinique postdoctorale en médecine familiale. Hart a déclaré qu’il avait commencé sa formation au Canada, mais qu’il n’avait pas besoin de passer l’examen canadien pour pratiquer aux États-Unis, où il a travaillé comme médecin de famille pendant près de cinq décennies.

Le Dr Paul Hart, médecin agréé, veut travailler gratuitement comme médecin de famille sur l’île Fogo. Cependant, il fait face à des obstacles pour obtenir une licence médicale provinciale. (Dr Paul Hart)

Les médecins doivent également détenir une assurance contre la faute professionnelle, mais Hart dit qu’il a besoin d’un permis médical provincial pour l’obtenir.

“Je n’ai pas de numéro de licence à leur donner, je ne peux pas m’inscrire, donc il y a quelques catch-22”, a déclaré Hart.

Hart a contacté directement le collège pour expliquer sa situation et on lui a dit de remplir la demande en ligne et de payer les frais de demande dans un premier temps. Sachant que sa candidature serait rejetée, Hart a décidé d’envoyer sa candidature par e-mail plutôt que de la soumettre en ligne.

“Ils voulaient 780 $ et je sentais que non, je n’allais pas dépenser cet argent alors que je savais que je serais rejeté”, a déclaré Hart. “J’ai fourni cette information au collège et j’ai dit : ‘Veuillez y jeter un coup d’œil. Pouvons-nous avoir un dialogue ?’ Nous n’avons jamais eu ce dialogue.”

Hart a déclaré qu’il avait finalement soumis sa candidature via le portail en ligne avec l’aide du gouvernement provincial. Vendredi, sa demande d’inscription a été rejetée.

“Sur la base des informations que vous avez fournies, le Collège n’est pas convaincu que les exigences ont été remplies pour vous délivrer un permis de pratique des soins primaires (médecine familiale)”, a déclaré le Collège des médecins et chirurgiens dans une lettre à Hart, qu’il partagé avec CBC News.

Hart a dit qu’il était frustré et qu’il souhaitait que le collège soit plus disposé à communiquer tout au long du processus, en particulier compte tenu de la situation désastreuse à laquelle sont confrontés les résidents de l’île Fogo sans médecin.

“Je n’ai jamais, en 20 ans de bénévolat, consacré autant de temps et d’efforts à essayer de faire du bénévolat”, a-t-il déclaré.

Le collège a refusé de commenter spécifiquement le cas de Hart.,

Aide de la province, autorité sanitaire

Le ministre provincial de la Santé, Tom Osborne, qui a qualifié l’offre de Hart de “généreuse”, a déclaré que son ministère avait été en contact avec le collège pour obtenir des conseils.

“Sur la base de son offre en particulier de venir faire du bénévolat, nous proposerions de couvrir les frais de licence afin de nous assurer de le faire venir ici”, a déclaré Osborne. “Nous avons eu des discussions avec le collège, nous avons eu des discussions avec lui où nous essayons de mener à bien ce processus.”

Le ministre de la Santé, Tom Osborne, qui a qualifié l’offre de Hart de généreuse, a déclaré que son ministère accueillerait le médecin dans la province. (Darryl Murphy/CBC)

Hart a déclaré qu’Osborne et Central Health ont été utiles tout au long du processus de candidature.

“Tout le monde m’a soutenu, sauf le collège”, a-t-il déclaré. “Non, je n’ai pas ces deux choses. Ils ne sont même pas allés plus loin : ‘tu ne les as pas, c’est tout, tu es refusé.'”

Hart a envoyé une lettre au premier ministre Andrew Furey au sujet de l’expérience.

Malgré le rejet, Hart a déclaré que son offre était toujours valable. Il pense que le collège devrait expliquer pourquoi il a rejeté sa candidature après que Fogo Island ait perdu son seul médecin.

“Si vous dites non, c’est votre droit, vous êtes l’organisme qui l’accorde”, a déclaré Hart. “Mais si vous dites non, alors je pense qu’il incombe au conseil ou au collège de tendre la main aux habitants de Fogo Island et de dire:” C’est la raison pour laquelle nous refusons un médecin agréé dans l’État du Massachusetts qui va venir pour trois mois et sans frais.'”

