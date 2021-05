L’offre d’infrastructure républicaine réduit les dépenses en véhicules électriques de Biden

Les voitures électriques ne représentent qu’environ 2% des ventes d’automobiles neuves aux États-Unis, mais sont considérées comme essentielles pour lutter contre le réchauffement climatique et réaliser le plan de Biden visant à réduire de moitié les émissions de carbone au cours de la prochaine décennie et à devenir neutre en carbone d’ici le milieu du siècle.

Dans le cadre de son plan initial, le président s’est engagé à installer au moins un demi-million de bornes de recharge électrique à travers les États-Unis d’ici 2030. Il a également proposé de stimuler l’offre intérieure de matériaux EV et de fournir des incitations fiscales pour les acheteurs de VE ainsi que des programmes de subventions et d’incitations pour infrastructure de recharge.

De nombreux républicains ont fait valoir que le projet de loi sur les infrastructures ne devrait s’attaquer qu’aux problèmes de transport traditionnels, tandis que les démocrates ont recherché un paquet plus généralisé qui aborde des sujets tels que le changement climatique et l’énergie propre.

Le plan GOP ne comprend que 4 milliards de dollars pour l’infrastructure des véhicules électriques, ce qui réduit la proposition initiale de Biden de dépenser 174 milliards de dollars pour stimuler le marché des véhicules électriques et s’éloigner des voitures à essence dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre nationales.

Le poste de dépenses le plus important de l’offre GOP est de 506 milliards de dollars pour les routes, les ponts et les grands projets d’infrastructure, en hausse de 91 milliards de dollars par rapport à leur offre le mois dernier. Les autres augmentations des dépenses comprennent 72 milliards de dollars pour les systèmes d’eau, 22 milliards de dollars pour les ports et les voies navigables et 65 milliards de dollars pour le haut débit.

La contre-offre du GOP s’élève à 928 milliards de dollars sur huit ans, à la suite de la dernière offre du président aux républicains de 1,7 billion de dollars, soit 600 milliards de dollars de moins que sa proposition initiale.

La proposition de Biden comprend des initiatives énergétiques pour lutter contre le changement climatique, y compris la création d’une «norme d’efficacité énergétique et d’électricité propre», un mandat qui exigerait qu’une partie de l’électricité américaine provienne de sources zéro carbone comme l’énergie éolienne et solaire.

Le plan de Biden vise à rénover des millions de maisons pour améliorer l’efficacité énergétique, avec des efforts axés sur les communautés à faible revenu et minoritaires, ainsi que le financement de projets de recherche et développement sur des technologies telles que le captage et le stockage du carbone, l’hydrogène et l’éolien offshore.

Sa proposition vise également à remplacer tous les tuyaux en plomb aux États-Unis et à moderniser les systèmes d’eau pour garantir une eau potable plus sûre. L’administrateur de l’EPA Michael Regan lors d’une conférence de presse à Chicago jeudi a déclaré qu’investir dans l’infrastructure de l’eau était « l’une des meilleures décisions que nous puissions prendre en tant que nation ».

Le Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics a avancé mercredi une facture de transport de 304 milliards de dollars pour les autoroutes, les routes et les ponts, la législation Sen. Tom Carper, D-Del., a appelé une « première étape importante » pour moderniser les infrastructures et atténuer le changement climatique tout en créant des emplois.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle espérait voir des progrès dans les négociations bipartites d’ici le Memorial Day.