L’offre d’emploi de l’Université de Chandigarh pour un monteur vidéo avec “toutes les compétences mais un petit salaire” devient virale

Après la pandémie, trouver un emploi peut être une tâche ardue. Même si vous parvenez à trouver un emploi, soit le salaire n’est pas très élevé, soit il n’offre aucun avantage. Élaborant à ce sujet, un utilisateur de Twitter a partagé une capture d’écran sur son profil. Sur l’image, on peut voir qu’il y a un poste vacant pour un monteur vidéo à l’Université de Chandigarh. Ce qui est surprenant ici, c’est que même si le salaire est extrêmement bas, on s’attend à ce que l’on ait toutes les compétences du monde. Le mensuel serait de Rs 10 468 et c’est un travail à temps plein.

Avec cela, la personne devrait bien connaître la 2D et la 3D, l’animation par ordinateur, certains outils comme Photoshop, Premiere Pro et bien plus encore. On s’attend également à ce que la personne ait de bonnes compétences en communication. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la publication est devenue virale. “Vous vous moquez du salaire pour être honnête, le salaire n’a pas d’importance si vous avez ces compétences, tout ce dont vous avez besoin est une base et ensuite votre propre empire. Alors ne riez pas, prenez-le comme une opportunité », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Hmm ye jo exigences hai wahi seekhne mein 5-6 saal lag jyega + lakho ke kharche ordinateurs waigra pe jo ordinateur normal pe chalega hi ni + 4 ans d’expérience.”

Établir des limites saines au travail est le sujet de conversation de la ville dans le monde post-pandémique. Le nombre excessif d’heures que les gens ont consacrées à se maintenir ou à maintenir leur entreprise à flot a peut-être été fructueux pendant la période de verrouillage, mais l’idée de rester occupé tout le temps s’accompagne de ses propres mises en garde. Culture de l’agitation, culture de l’épuisement professionnel, culture de la mouture – appelez ce que vous voulez, cela signifie généralement que l’on va au-delà de son devoir (lire : description de poste) pour faire (plus) de travail. Un meilleur salaire, un nouveau titre de poste et la validation, entre autres facteurs, contribuent à la raison de « bousculer ». Il n’y a pas de fin au cycle.

Shantanu Deshpande, fondateur-PDG de Bombay Shaving Company, croit que les gens se bousculent à un jeune âge, mais Twitter pense qu’il est temps d’arrêter. “Lorsque vous avez 22 ans et que vous débutez dans votre travail, lancez-vous dedans. Mangez bien et restez en forme, mais faites des journées de 18 heures pendant au moins 4 à 5 ans », lit-on dans le post LinkedIn désormais viral de Deshpande.

Le PDG ajoute que les jeunes sont influencés par le contenu en ligne et aspirent à un équilibre travail-vie personnelle, ce qui, selon lui, ne devrait pas être une priorité à un jeune âge. Les utilisateurs de LinkedIn étaient en désaccord.

“18 heures d’agitation – Compris. 6 heures de sommeil – J’ai compris. Rester en forme et bien manger – Comment ? Je n’ai pas compris. Même 18 heures est un moyen « proxy » de donner tout et quelques-uns. Préparez-vous à faire face à la tension artérielle, à l’anxiété et à d’autres problèmes de santé dans la vingtaine. Une leçon pour moi et pour tous – Tout ce qui sort des dirigeants n’est pas vrai.

