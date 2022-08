L’offre d’emploi brutale du propriétaire d’un pub disant à “Darrens et Debbies” de ne pas postuler divise Internet

Un propriétaire de PUB a partagé ses opinions après avoir publié une annonce d’emploi brutale disant à “Darrens et Debbies” qu’ils n’ont pas besoin de postuler pour le poste.

Edd Hilton, propriétaire de Sanddancer South Shields, est à la recherche d’un nouveau directeur adjoint – mais le libellé de son appel de candidature est moins que conventionnel.

L’offre d’emploi directe du pub a dit à ‘Darrens & Debbies’ de ne pas postuler pour un nouveau rôle Crédit : NNP

Certains lecteurs ont semblé s’offusquer de l’impétuosité de la publication Crédit : NNP

Le message incite ceux qui pourraient être offensés à lire “avec prudence” avant de se lancer dans un baratin sur le manque de professionnalisme de certains travailleurs.

Il se lit comme suit: «Pour monter à bord avec nous, nous ne voulons pas de Karen ou de Darren, alors s’il vous plaît, pas de lingettes humides ni de Debbie downers.

“J’ai déjà entendu dire que vous êtes impoli, que vous n’êtes pas professionnel, que nous sommes le problème, que vous êtes un bla bla enfantin, sautez sur votre téléphone et composez le 0121-go-do-one pendant que vous êtes ce n’est pas ce que je recherche !”

Il invite ceux qui n’ont “pas de problème de coke, de crack ou de boisson” à continuer et à postuler tant qu’ils ne veulent pas non plus utiliser le bar “pour vendre leur drogue”.

Quiconque a de la “moisissure sous les ongles” est exclu, mais une “superstar potentielle” pleinement engagée, voulant “botter le cul” est de la partie.

Les candidats potentiels ont été informés que le poste impliquerait un contrat de 40 heures et «pourrait être de 20 à 30% au-dessus du salaire minimum», selon les antécédents professionnels.

Il a signé avec le message: “Si vous êtes pleurnichard, ennuyeux et que vous trouvez cela offensant, passez à autre chose car nous voulons remettre le plaisir au travail.”

Dans la section des commentaires, certains lecteurs ont semblé s’offenser de l’impétuosité de la publication, une personne écrivant : « C’est une publicité honteuse. Absolument honteux.”

Une autre personne n’était guère amusée et a déclaré qu’elle ne serait jamais aussi dépourvue de tact pendant sa longue période dans l’industrie.

Ils ont déclaré: “Après 31 ans à diriger mes propres pubs et dans de grands endroits comme Mayfair London, je n’annoncerais jamais un poste comme celui-ci.

“Mais je suppose que vous voulez fermer l’entreprise, c’est bien fait. Après avoir lu votre annonce, je ne vous rendrai certainement pas visite.”

D’autres ont fait l’éloge de l’approche non conventionnelle, avec une personne partageant qu’elle pense que le monde est un peu mou.

L’utilisateur de Facebook a déclaré : “C’est génial, ça va droit au but.

“Nous vivons à une époque où la plupart ont peur d’offenser qui que ce soit, vous voulez juste que quelqu’un travaille avec vous pour atteindre les objectifs.”

Edd a déclaré au Mirror que le but était de se démarquer, après avoir copié et collé l’annonce d’une autre entreprise.

Il a déclaré: “Nous avons essayé des plates-formes et des sites Web conventionnels pour les emplois avec les mêmes annonces banales d’heures, de tâches, de salaires et nous ne générons pas d’intérêt car il existe des centaines de rôles similaires disponibles dans la région. La même chose pour les chefs et le personnel de cuisine .”

“Le créateur de l’annonce d’origine était probablement dans la même situation que de nombreux membres du personnel d’accueil et de direction et en avait marre de perdre du temps avec des personnes interrogées qui ne voulaient pas travailler la nuit ou le week-end.”

Il a accepté l’annonce “n’était pas pour tout le monde”, mais tout le monde ne peut pas comprendre les défis du travail dans l’hôtellerie.

“Cela a été fait avec légèreté, rien de sérieux, et pour faire passer le message à un public plus large que nous recherchions notre prochaine petite superstar.”