Elon Musk s’est retrouvé mêlé à une âpre dispute avec le gouvernement israélien après avoir proposé de fournir un accès Internet par satellite à Gaza, que les ministres affirment que le Hamas utilisera à des « fins terroristes ».

La dispute a été déclenchée par Le message de Musk samedi sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, affirmant qu’il autoriserait son réseau satellite SpaceX Starlink à prendre en charge les communications à Gaza pour les « organisations humanitaires internationalement reconnues ».

Cette décision intervient après que la connectivité cellulaire et Internet ait été coupée sur le territoire vendredi, laissant la plupart de la population coupée du monde – et créant un vide d’information lors du bombardement aérien le plus intense sur Gaza depuis le début de la guerre il y a trois semaines.

Les agences humanitaires internationales ont déclaré qu’elles n’étaient pas en mesure de communiquer avec le personnel sur le terrain dans l’enclave et que les secouristes n’avaient pas pu se connecter aux réseaux mobiles, ce qui entravait les efforts de rétablissement des civils. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la panne d’électricité avait empêché les ambulances de localiser les blessés. La majeure partie du réseau a recommencé à fonctionner dimanche.

Suite à l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle au moins 1 400 personnes ont été tuées selon les responsables israéliens, Gaza a été touchée par des frappes aériennes. Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, a déclaré dimanche que le bilan des morts à Gaza depuis le 7 octobre était passé à 8 005 et que 20 242 Palestiniens supplémentaires avaient été blessés.

Musk est intervenu après qu’un médecin, Anastasia Maria Loupis, lui ait fait appel directement sur X. « Gaza est bombardée, Internet et les télécommunications ont été coupés. Ils ont besoin de Starlink immédiatement », a-t-elle écrit.

Musk a répondu qu’aucun terminal de Gaza n’avait tenté de communiquer avec la constellation de SpaceX, mais a ajouté : “SpaceX prendra en charge les liens de communication avec des organisations humanitaires internationalement reconnues.”

Aucun terminal de Gaza n’a tenté de communiquer avec notre constellation. SpaceX soutiendra les liens de communication avec des organisations humanitaires de renommée internationale. – Elon Musk (@elonmusk) 28 octobre 2023

Ce message a suscité la colère de Shlomo Karhi, le ministre israélien des Communications, qui a déclaré qu’Israël utiliserait « tous les moyens à sa disposition pour lutter contre cela ».

“Le Hamas l’utilisera pour des activités terroristes”, a-t-il déclaré. « Cela ne fait aucun doute, nous le savons et Musk le sait.

«Peut-être que Musk serait prêt à conditionner cela à la libération de nos bébés, fils, filles et personnes âgées enlevés. Tous!” il ajouta.

Musk a répondu : « Nous ne sommes pas si naïfs. D’après mon message, aucun terminal Starlink n’a tenté de se connecter depuis Gaza. Si tel est le cas, nous prendrons des mesures extraordinaires pour confirmer qu’il est utilisé uniquement à des fins purement humanitaires.

« De plus, nous effectuerons un contrôle de sécurité auprès des gouvernements américain et israélien avant d’allumer ne serait-ce qu’un seul terminal. »

Musk, fondateur et directeur général de SpaceX, a été largement félicité pour avoir fourni Starlink à l’Ukraine pour l’aider à se défendre contre l’invasion russe.

Cependant, son rôle dans le conflit a fait l’objet d’un examen minutieux après la publication de sa biographie par Walter Isaacson. L’auteur décrit comment Musk a refusé de permettre aux forces de Kiev d’utiliser Starlink pour une frappe de drone naval sur des navires russes en Crimée, Musk craignant prétendument que cela ne déclenche une réponse nucléaire de Moscou.

Après cet incident, Musk a publié des tweets de propositions de paix impliquant la Russie gardant la Crimée et l’Ukraine adoptant un statut neutre, une proposition qui a été dénoncée par Kiev comme répétant les points de discussion du président Vladimir Poutine.

Musk a également déclenché une colère généralisée sur les réseaux sociaux israéliens avec un message sur X qui semblait sympathiser avec l’Iran. Le message présente une carte de l’Iran entourée de drapeaux américains avec les mots : « L’Iran veut la guerre. Regardez à quel point ils rapprochent leur pays de nos bases militaires.

La légende de Musk comprenait les mots : « Oh l’Irany ».

Ce message est intervenu peu de temps après que des avions de combat américains ont lancé des frappes aériennes sur deux sites de l’est de la Syrie liés aux Gardiens de la révolution iraniens, en représailles à une série d’attaques de drones et de missiles contre des bases et du personnel américains dans la région.