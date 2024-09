L’offre d’Elon Musk de donner un « enfant » à Taylor Swift laisse les internautes choqués, déclare « je garderai mes chats avec… »

Elon Musk a lancé une attaque cinglante contre l’auteure-compositrice-interprète américaine Taylor Swift après qu’elle ait récompensé Kamala Harris de son soutien suite à la performance époustouflante de la vice-présidente américaine lors du premier débat présidentiel avec Donald Trump. Taylor Swift, l’une des plus grandes stars de l’industrie musicale, a déclaré dans un post Instagram qu’elle voterait pour Harris et son candidat à la vice-présidence Tim Walz. Elon Musk a réagi peu après son soutien à Harris.

Swift, l’une des plus grandes stars de l’industrie musicale, a déclaré dans une publication Instagram qu’elle voterait pour Harris et son candidat à la vice-présidence, Tim Walz.

« Je pense qu’elle est une dirigeante talentueuse et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos », a écrit Swift dans le message, qui comprenait un lien vers un site Web d’inscription des électeurs.

Avec plus d’un milliard de dollars de ventes de billets pour sa dernière tournée, Swift a une base de fans dévouée parmi les jeunes femmes, qui sont une cible électorale importante en novembre. La publication a recueilli plus de 4 millions de likes jusqu’à présent.

Dans son message, Swift a signé le message « Childless Cat Lady » en partageant une photo d’elle en train de câliner son chat Benjamin Button. Il s’agissait d’une référence aux propos du colistier de Donald Trump, JD Vance, visant les femmes sans enfants comme Harris et d’autres démocrates.

Dans une interview de 2021 largement partagée sur les réseaux sociaux avant les élections américaines, Vance a exprimé son mécontentement face au fait que les États-Unis soient dirigés par des démocrates, des oligarques d’entreprise et « une bande de femmes sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu’elles ont faits et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux aussi ».

La pop star a également affirmé que le choix de Trump de publier des images créées par l’IA impliquant qu’elle l’avait soutenu était un facteur contributif dans sa décision de soutenir Harris.

Elon Musk fait des remarques bizarres : « Je te donnerai un enfant »

En réaction au soutien de Swift, Elon Musk, qui soutient Trump dans cette élection, a tweeté : « Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et protégerai tes chats au péril de ma vie. »

Le message d’Elon Musk a été vu plus de 1,3 million de fois jusqu’à présent, et un utilisateur de X s’est demandé : « Est-ce que je comprends bien que vous proposez d’avoir un enfant avec Taylor Swift ? »

Alors qu’un autre utilisateur de X exprimait son choc en écrivant : « Mon Dieu », Libs de TikTok demandait : « Que se passe-t-il ? »

Qualifiant Musk et son tweet de « flippants » et de « bizarres », un fan de Swift a commenté : la chanteuse « ne veut absolument rien avoir à faire avec vous ».

Dans son message, Swift a déclaré que les publications de Trump sur la chanteuse lui ont fait réaliser qu’elle devait « être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice ». Elle a déclaré aux électeurs américains et à ses fans : « J’ai fait mes recherches et j’ai fait mon choix ».

Pendant ce temps, la campagne de Trump a rejeté le soutien de Swift, affirmant que c’était la preuve que « le Parti démocrate est malheureusement devenu un parti d’élites riches ».

« Il y a beaucoup de partisans de Trump en Amérique », a déclaré la porte-parole de Trump, Karoline Leavitt.