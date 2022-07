L’offre d’écouteurs Prime Day de 58 $ qui m’a attiré de mes AirPods Pro

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Je suis fan des AirPod d’Apple depuis que j’ai mis la main sur la première génération écouteurs sans fil. Je me souviens très bien d’avoir utilisé des trackers de stock et des systèmes d’alerte en ligne pour être averti lorsqu’ils revenaient en stock, puis j’ai conduit 2 heures pour les récupérer. Cela a commencé avec les originaux, puis je suis passé aux AirPods 2, puis aux AirPods Pro et j’ai même essayé (mais je n’ai pas vraiment aimé) les AirPods 3. Au milieu de tout cela, j’ai essayé d’autres types d’écouteurs, principalement à des fins professionnelles mais aussi parfois pour voir s’ils fonctionneraient mieux pour moi, et le seul que j’utilise régulièrement est le casque lorsque je cours ou que je marche dans des endroits où je veux pouvoir mieux entendre ce qui m’entoure.

Cette année, je suis allé au Prime Day sans vraiment prévoir acheter quoi que ce soit, car il n’y avait pas grand-chose dont je pensais avoir besoin. Compte tenu de la nature de mon travail, cependant, j’ai examiné les offres pendant des semaines et certaines d’entre elles ont été tentantes, et cette offre sur les écouteurs WF-C500 de Sony a fini par m’attirer. En ce moment, le populaire – un match du plus bas historique de la fin de l’année dernière. Normalement, ceux-ci passent la plupart de leur temps au prix de 100 $, vous économisez donc facilement 42 $ avec cette offre Amazon Prime Day.

Alors qu’est-ce qui m’a fait mordre dans cet accord ? Eh bien, tout d’abord, le prix était assez attrayant. C’est une remise importante, et à 58 $, ils sont définitivement en territoire d’achat impulsif en ce qui concerne les écouteurs. Vient ensuite la durée de vie de la batterie. On dit que les écouteurs durent jusqu’à 10 heures d’utilisation, et le boîtier de charge offre 10 heures supplémentaires. Je souhaite que l’étui de transport ait un peu plus de puissance de réserve, mais l’étui lui-même est assez petit, ce qui était un autre facteur important pour moi.

Les écouteurs sont classés IPX4 et résistants aux éclaboussures, donc je n’ai pas à m’inquiéter d’être pris sous la pluie avec eux ou de combien je transpire en faisant des travaux de jardinage dans la chaleur du Sud. Dans l’ensemble, c’était un ensemble de fonctionnalités assez convaincant pour mes besoins, et le prix m’a vraiment poussé. Je suis très heureux de les essayer quand ils arriveront. Je ne suis pas audiophile et je ne passe pas beaucoup d’appels, donc je pense que la qualité sera suffisamment solide pour que je puisse profiter de ma musique de n’importe où avec facilité.

Cette offre Prime Day devrait se terminer ce soir, donc si vous voulez acheter une paire, vous voudrez également passer votre commande avant qu’elle ne remonte à 98 $.