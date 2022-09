Entre la nourriture, les couches, les vêtements, les jouets et tout le reste, les coûts d’avoir des enfants commencent à s’accumuler assez rapidement. Ce qui signifie qu’il est important de profiter de toutes les opportunités d’économie d’argent lorsqu’elles se présentent. Et si vous avez un vieux siège auto que vous n’utilisez plus et qui accumule la poussière dans votre garage ou votre sous-sol, Target a une offre que vous ne voudrez pas manquer.

Jusqu’au 24 septembre, Target offre une chance d’échanger votre ancien siège d’auto en échange de 20 % de réduction sur certains équipements pour bébé. Tous les sièges d’auto seront recyclés en matériaux, ce qui signifie que vous pouvez même échanger des sièges d’auto endommagés, cassés ou défectueux. Vous recevrez votre coupon via l’application Target et pourrez l’utiliser pour économiser sur un siège d’auto de remplacement, une poussette ou pour votre petit. Et selon Target, vous pouvez même échanger le coupon deux fois afin d’économiser sur deux commandes différentes. Notez simplement que le coupon expirera le 8 octobre, alors assurez-vous de l’utiliser avant cette date si vous ne voulez pas manquer cette offre.