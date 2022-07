L’offre de Spirit est “meilleure et définitive”, demande un nouveau délai de vote

Frontier Airlines a demandé à Spirit Airlines de retarder davantage le vote des actionnaires sur leur projet de fusion afin d’obtenir davantage de soutien des investisseurs dans le cadre d’une guerre d’enchères avec son prétendant rival JetBlue Airways.

Dans une lettre envoyée dimanche au PDG de Spirit, le PDG de Frontier, Barry Biffle, a qualifié l’offre récemment adoucie en espèces et en actions de la compagnie aérienne de combiner avec le transporteur à petit budget sa “dernière, meilleure et dernière” offre et a soulevé des inquiétudes quant au manque de soutien des actionnaires. pour l’accord, annoncé pour la première fois en février.

Spirit a retardé à plusieurs reprises un vote des actionnaires sur le rapprochement de Frontier pour poursuivre les discussions avec les deux compagnies aériennes et recueillir des votes. JetBlue propose un accord entièrement en espèces de 3,7 milliards de dollars. Le PDG de Frontier a déclaré dans sa lettre: “Nous sommes encore très loin d’obtenir l’approbation des actionnaires de Spirit.”

Biffle a demandé à Spirit de reporter son assemblée des actionnaires, désormais prévue pour le 15 juillet, au 27 juillet afin de laisser plus de temps pour recueillir des votes en faveur de la fusion, à moins qu’une majorité de votes en faveur de la fusion n’ait été reçue avant 11 heures le 15 juillet. .

CNBC a rapporté la semaine dernière que Spirit ne semblait pas avoir suffisamment de voix pour soutenir la fusion, selon des personnes proches du dossier.

“Comme cela a été le cas tout au long de ce processus, nous restons attachés à cette transaction”, a écrit Frontier’s Biffle. “Cependant, si le conseil d’administration de Spirit concluait qu’il souhaiterait plutôt poursuivre une transaction alternative avec JetBlue, nous apprécierions d’être informés de cette décision.”

Les actions des deux sociétés étaient en baisse à midi, avec Spirit en baisse de 1,7% et Frontier moins de 1% après que la lettre a été rendue publique dans un dépôt de titres. Les actions de JetBlue ont baissé de 2,1 %.

Une fusion entre Spirit et Frontier créerait un mastodonte à petit budget, bien que l’une ou l’autre combinaison créerait le cinquième plus grand transporteur aux États-Unis derrière American, Delta, United et Southwest.

Spirit a repoussé à plusieurs reprises les avances de JetBlue, arguant qu’il est peu probable qu’une prise de contrôle par cette compagnie aérienne obtienne l’approbation du ministère de la Justice.

Frontier a avancé le même argument dans sa lettre de dimanche, notant un récent détermination par le ministère des Transports qui a accordé à Spirit 16 créneaux supplémentaires à l’aéroport international de Newark Liberty et a déterminé que la compagnie aérienne avait un avantage concurrentiel sur JetBlue et d’autres candidats.

“La voie vers l’approbation réglementaire d’une combinaison JetBlue-Spirit semble plus impossible de jour en jour”, a déclaré Frontier dans sa lettre.

JetBlue a refusé de commenter la lettre de Frontier. Son PDG, Robin Hayes, a déclaré la semaine dernière après le dernier report du vote que le transporteur espérait que les administrateurs de Spirit “reconnaissent maintenant que les actionnaires de Spirit ont indiqué leur préférence claire et écrasante pour un accord avec JetBlue”.

Spirit n’a pas immédiatement commenté.