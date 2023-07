L’offre de Sánchez soulève le malaise de la Premier League concernant les affaires avec les clubs russes

La Premier League découragerait fortement ses clubs de faire des affaires avec leurs homologues russes, comprend le Guardian, car il est apparu que Tottenham avait accepté de vendre Davinson Sánchez au Spartak Moscou pour 12 millions d’euros plus des add-ons.

Sánchez s’est retrouvé avec une décision à prendre après que les Spurs aient haussé les sourcils avec leur volonté d’échanger avec le Spartak. On s’attend à ce que le demi-centre dise non et considère les offres d’ailleurs, mais l’épisode a soulevé un certain nombre de questions.

La Premier League ne peut pas empêcher ses clubs de traiter avec les équipes russes mais – conformément aux directives du ministère de la Culture, des Médias et des Sports – elle les avertirait d’être conscients des risques encourus. Ils indiquent si le club russe était une entité sanctionnée ou si les fonds provenaient d’une personne ou d’une entité sanctionnée.

Cependant, la plus grande préoccupation serait certainement l’éthique de gagner ou de dépenser de l’argent dans le pays de Vladimir Poutine.

La Premier League, qui a cessé de diffuser ses matchs en Russie après l’invasion de l’Ukraine par Poutine en février 2022, a répondu aux demandes de clubs individuels concernant les relations commerciales avec les Russes. On ne sait pas s’il s’est adressé collectivement aux clubs pour exposer sa réflexion.

La Russie a été bannie de la Coupe du monde du Qatar à la fin de l’année dernière tandis que l’UEFA a expulsé ses clubs et ses équipes nationales de ses compétitions.

Sánchez devrait quitter les Spurs après avoir subi une mauvaise saison la dernière fois, le nadir venant lorsque les supporters du club ont applaudi son remplacement lors de la défaite à domicile contre Bournemouth en avril.

Ange Postecoglou, le nouveau manager, a fait de la mise à niveau de la défense centrale sa priorité et il continue de suivre Micky van de Ven de Wolfsburg et Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen.

Les Spurs sont à Singapour où ils se préparent pour un match amical contre Lion City Sailors, qui débutera mercredi à 12h30 BST.