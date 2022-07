L’offre de Rishi Sunak de réduire la TVA sur l’énergie “menace les objectifs en matière de changement climatique”

Le plan de Rishi Sunak visant à réduire la TVA sur les factures d’énergie serait “un pas dans la mauvaise direction” pour le changement climatique, a averti un groupe de réflexion économique influent.

L’Institute for Fiscal Studies a déclaré que la suppression du prélèvement de 5%, proposée aujourd’hui par le candidat à la direction des conservateurs, serait “supportable” si elle était limitée à une seule année, comme le propose M. Sunak.

Mais l’IFS a déclaré qu’une fois supprimé, il serait “politiquement difficile” pour le nouveau Premier ministre de le rétablir dans 12 mois, alors que les prix resteront probablement élevés.

À long terme, cela rendrait plus difficile pour le Royaume-Uni d’atteindre son objectif de zéro net pour les émissions de carbone en 2050, et rendrait toute réduction “plus coûteuse que nécessaire pour les ménages”.

La promesse de M. Sunak d’un congé de TVA d’un an à partir d’octobre si le plafond annuel des prix dépasse 3 000 £ a représenté un revirement strident après des mois au cours desquels l’ancien chancelier a résisté aux demandes du parti travailliste.

Mais l’économiste principal d’IFS, Stuart Adam, a déclaré que les ménages les plus riches gagneraient le plus en termes de liquidités grâce au changement, tandis que d’autres seraient encouragés à utiliser plus d’énergie plutôt que de réduire.

Les ménages de toute la Grande-Bretagne sont confrontés à des décisions difficiles concernant le chauffage de leur maison cet hiver, le régulateur Ofgem prévoyant d’augmenter le plafond des prix de plus de 1 200 £ à 3 250 £ pour un utilisateur typique à partir d’octobre, après une augmentation similaire de 700 £ en avril.

Contrairement aux avertissements antérieurs de l’ancien chancelier, l’IFS a déclaré qu’il n’y avait aucun danger que les entreprises énergétiques ne répercutent aucune réduction de TVA sur les clients, qui pouvaient s’attendre à économiser en moyenne 154 £ pour un coût de 4,3 milliards de £ pour le Trésor.

Mais le groupe de réflexion a décrit l’économie de 5% comme une “petite bière” par rapport à l’augmentation massive de 154% qui devrait être confirmée en octobre, par rapport au plafond de 1 277 £ l’année précédente.

Et, contrairement au programme précédent d’aide au coût de la vie de M. Sunak qui ciblait les plus vulnérables, la réduction de la TVA profitera davantage aux plus riches – qui consomment le plus d’énergie – qu’aux moins aisés en termes de liquidités.

L’IFS a déclaré que cette décision ajouterait “légèrement” aux pressions inflationnistes, à un moment où M. Sunak s’est opposé aux réductions d’impôts proposées par sa rivale à la direction Liz Truss en raison du risque d’alimenter la hausse des prix.

Mais M. Adam a déclaré que le risque réel de l’exonération de TVA d’un an est que le nouveau Premier ministre serait soumis à une pression politique intense pour le prolonger en octobre 2023, face à des accusations d’imposition d’une taxe sur les factures de chauffage si elle se termine comme prévu.

“Si c’était véritablement temporaire, les coûts fiscaux et environnementaux de la politique seraient supportables”, a-t-il déclaré.

“Le plus grand risque de cette politique est qu’il s’avérerait politiquement difficile de rétablir la TVA sur les factures d’énergie à la fin des 12 mois.

“En tant que politique permanente, la suppression de la TVA sur les factures d’énergie serait un pas dans la mauvaise direction : fausser les choix des ménages en faveur d’une plus grande consommation d’énergie, rendre plus difficile la réalisation des objectifs de “zéro net” du Royaume-Uni et signifier que toute réduction des émissions s’est produite. d’une manière qui était globalement plus coûteuse pour les ménages que nécessaire.

Un porte-parole de la campagne de M. Sunak a déclaré: «Les factures d’énergie devraient atteindre plus de 3 000 £ à l’automne. La réduction temporaire de la TVA sur ces factures pendant un an aidera des millions de familles à travers le pays, en plus du soutien déjà fourni.

«En tant que chancelier, Rishi a aidé les familles les plus vulnérables avec une aide pouvant atteindre 1 200 £ et en tant que Premier ministre, il continuera à soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

« Cette politique n’encouragera pas des niveaux plus élevés de consommation d’énergie, en particulier à un moment où les gens cherchent à réduire leur consommation. Nous ne reconnaissons donc pas la caractérisation selon laquelle la réduction de la TVA sur les factures menacera les objectifs en matière de changement climatique. »