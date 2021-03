Le haut débit par satellite diffusant Internet haute vitesse et instantané depuis le ciel, autrefois considéré comme très futuriste et que nous voyions dans les films hollywoodiens, est maintenant une réalité que vous et moi pouvons acheter pour nos maisons. Et c’est exactement ce que le haut débit Starlink, appartenant à Elon Musk, souhaite apporter chez vous. Haut débit par satellite qui peut fournir des vitesses allant jusqu’à 300 Mbps avec de faibles taux de ping. Il y a quelques jours, j’ai reçu un e-mail de Starlink basé sur mon inscription précédente d’intérêt pour les mises à jour lorsque le service est prêt à être déployé en Inde, me demandant si je souhaite déposer un acompte de 99 $ pour réserver ma place pour un installation prioritaire lorsque le service haut débit par satellite Starlink sera déployé en Inde en 2022.

C’est l’année prochaine. Et le montant du dépôt équivaut à environ 7 197 Rs plus les frais que votre société de carte de crédit peut facturer pour les conversions de devises, etc. Je dois admettre que l’offre est assez intéressante et alléchante. Le haut débit par satellite à la maison serait tellement cool. Le haut débit filaire semble tellement démodé. Ou est-ce? D’abord et avant tout, ce que le paiement de 99 $ en ce moment me donnerait, c’est une place prioritaire dans la file d’attente lorsque les services haut débit par satellite Starlink commenceront en Inde. «En effectuant votre paiement de dépôt, vous avez établi la priorité dans votre région pour l’achat du kit Starlink lorsqu’il est disponible», déclare Starlink, dans le cadre des conditions qui dictent la réservation Internet par satellite. Starlink dit que le dépôt de 99 $ est entièrement remboursable à tout moment, bien que vous perdiez votre position d’accès au service prioritaire. On s’attend à ce que les kits matériels Starlink soient en quantité limitée, au moins dans les premiers mois, du lancement du haut débit par satellite Starlink en Inde – si vous voulez vraiment Internet par satellite, vous devriez réserver votre place dans la ligne. Le kit Starlink vous offre une antenne parabolique « phased-array », un trépied et un routeur Wi-Fi. Vous pouvez télécharger l’application Starlink pour les téléphones iPhone et Android pour déterminer le meilleur emplacement d’installation chez vous ou au bureau.

Mais voici où nous en sommes. Tout d’abord, nous ne savons pas exactement quand Starlink commencera à diffuser Internet dans nos maisons en 2022. Nous savons en grande partie que le haut débit par satellite Starlink sera disponible dans la plupart des régions de l’Inde en 2022. C’est l’année prochaine. Mais nous ne savons pas exactement quand – cette information cruciale devrait venir à une date ultérieure. Cela peut ou non vous intéresser, selon que vous disposez déjà d’une ligne Internet haut débit assez fiable à la maison. Mais si cela s’avère essentiel pour votre travail à domicile ou pour vos besoins de travail à distance, une certaine clarté sur les délais vaudrait la peine d’attendre.

Deuxièmement, il y a l’aspect installation. Et c’est là que je devrai établir des parallèles avec le service de télévision directe à domicile (DTH), car le fonctionnement de la technologie est très similaire. L’antenne parabolique Starlink devra être installée à l’extérieur, c’est-à-dire sur le balcon de votre appartement, sur le toit ou quelque part à l’extérieur dans les locaux si vous avez une maison plus grande. quelque part où il est au point le plus élevé possible sans arbres, poteaux ou structures entrant dans la ligne du site avec le ciel et donc le satellite dans le ciel. L’exigence est un «champ de vision» clair du ciel. Maintenant, cela semble plus facile que ça ne l’est. Bien que vous puissiez voir le ciel comme une toile sans fin, la connexion avec le signal d’un satellite est assez similaire à l’enfilage du chas d’une aiguille. C’est pourquoi vous auriez peut-être vu des entreprises DTH doter leurs équipes techniques chargées des installations de compteurs de signaux complexes pour positionner avec précision l’antenne parabolique pour une réception optimale du signal. Même légèrement éteint, et la connectivité diminue instantanément.

«Si vous pouviez voir la connexion entre un satellite Starlink et votre Starlink, cela ressemblerait à un seul faisceau entre les deux objets. Au fur et à mesure que le satellite se déplace, le faisceau se déplace également. La zone dans laquelle ce faisceau se déplace est le «champ de vision». Si un objet tel qu’un arbre, une cheminée, un poteau, etc. interrompt le trajet du faisceau, même brièvement, votre service Internet sera interrompu », explique Starlink. Vous devez également vous rappeler que les satellites sont placés à un emplacement particulier de l’orbite. La question de savoir si votre maison vous permet une ligne de vue directe pour cette zone dans le ciel est également une question – et tout cela sera particulièrement un défi pour ceux qui vivent dans des complexes d’appartements et des immeubles de grande hauteur. Pour le moment, nous ne savons pas quel sera l’emplacement exact de la constellation de satellites SpaceX, au-dessus de l’Inde.

Vous pouvez avoir souvent, si vous utilisez une connexion de télévision DTH (bien sûr que vous le faites, qui utilise de toute façon la télévision par câble), maudit d’exaspération chaque fois que le service tombait dès qu’il devenait nuageux à l’extérieur, qu’il commençait à pleuvoir ou qu’il y avait des éclairs dans le ciel. L’épaisse enveloppe de nuages ​​et de foudre agit essentiellement comme une barrière entre votre antenne parabolique et le satellite dans le ciel. La même limitation sera également vraie pour le haut débit par satellite Starlink. «De fortes pluies ou du vent peuvent également affecter votre connexion Internet par satellite, entraînant potentiellement des vitesses plus lentes ou une panne rare», confirme Starlink. Les mois de mousson, une averse anormale ou un orage peuvent considérablement limiter vos vitesses Internet ou votre connectivité, avec la technologie haut débit par satellite.

Le dernier mais non le moindre est le bit de tarification. On s’attend à ce que le service haut débit par satellite Starlink coûte environ 99 $ par mois – du moins c’est ce qui a été confirmé par les premiers utilisateurs de la version bêta qui se sont inscrits l’année dernière. S’il y a des changements de plan tarifaire pour l’Inde, nous ne le savons pas encore. Mais s’il s’agit de la tarification mondiale standard de Starlink, vous paieriez environ 7000 Rs par mois pour Internet par satellite. Alors que le service Starlink offre actuellement des vitesses allant jusqu’à 150 Mbps, on s’attend à ce que cela obtienne une mise à niveau jusqu’à 300 Mbps cette année. C’est ce dont les utilisateurs en Inde pourront profiter. Le plan éventuel est d’offrir des vitesses aussi rapides que 1 Gbps, directement à partir des satellites. Néanmoins, vous paierez une prime importante sur les connexions haut débit câblées à base de fibre – Reliance Jio Fiber et Airtel Xstream, par exemple, offrent des forfaits 1 Gbps avec des données illimitées pour environ 3 999 Rs plus taxes par mois.

Il y a encore une certaine ambiguïté au niveau du service, des coûts et de ce qu’implique l’abonnement. Par exemple, y aura-t-il des plafonds de données – comme dans le nombre maximal de données que vous pouvez utiliser chaque mois avant que les vitesses ne soient plafonnées pour le reste du cycle de facturation? Une politique d’utilisation équitable (FUP), pour ainsi dire? Pas clair pour le moment, bien que Starlink n’ait absolument aucun plafond de données en place dans le cadre du programme Starlink Beta pour le moment.

Tout compte fait, un système Internet par satellite en Inde pourrait aider à pousser la connectivité vers les régions où le haut débit filaire n’est toujours pas disponible, ou au mieux offre une couverture incohérente en raison de la distance ou du terrain. Et même dans les villes métropolitaines ainsi que dans les villes de niveau 1 et de niveau 2, le service haut débit par satellite Starlink pourrait fournir une concurrence féroce aux acteurs du haut débit fibre et du haut débit filaire en Inde, notamment Reliance Jio Fiber et Airtel Xstream haut débit, ainsi que une multitude de petits acteurs du haut débit qui sont souvent limités à des régions spécifiques dans leur champ de service.