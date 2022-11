L’offre de près de 17 milliards de dollars de J&J pour Abiomed explique pourquoi nous en sommes propriétaires

L’accord de Johnson & Johnson (JNJ) de 16,6 milliards de dollars pour l’achat du fabricant de pompes cardiaques Abiomed (ABMD) renforcera ses activités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux avant les plans de J & J de séparer sa division grand public en une société distincte. L’acquisition d’Abiomed devrait être finalisée à la fin du premier trimestre 2023. La scission de l’activité grand public de J & J, y compris des marques telles que Band-Aid et Tylenol, est attendue en novembre de l’année prochaine. Bottom line La nouvelle société de consommation autonome J & J s’appellera Kenvue . La scission permettra à la société restante, qui conservera le nom Johnson & Johnson, de se concentrer davantage sur ses activités d’innovation et de technologie biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux. La transaction Abiomed s’inscrit dans cette initiative et renforcera la capacité de Johnson & Johnson à répondre au besoin non satisfait d’innovation dans l’insuffisance cardiaque et la récupération tout en accélérant la croissance à long terme des ventes et des bénéfices. Nous aimons la transaction car elle renforce le cœur de notre thèse d’investissement – une concentration accrue sur les segments de JNJ à la croissance la plus rapide, en particulier MedTech dans ce cas. Pour rappel, l’unité MedTech de J&J a enregistré une croissance opérationnelle de 8,1% au niveau mondial au troisième trimestre. C’est certainement un taux de croissance respectable, mais pas tout à fait la croissance des ventes de 10 % à 14 % (en hausse de 13 % à 17 % en devises constantes) qu’Abiomed a guidé pour l’exercice 2023, lorsque la société a publié les chiffres du premier trimestre 2023. début août. En termes simples, l’ajout d’Abiomed servira à accélérer le taux de croissance de l’unité MedTech de J & J et devrait, en théorie, conduire à une valorisation plus élevée, car les investisseurs ont tendance à récompenser la croissance par une expansion multiple. La transaction Abiomed, qui sera financée par la trésorerie disponible de J & J et un financement à court terme, devrait être négative à neutre pour les bénéfices l’année prochaine. En 2024, J & J s’attend à ce que l’acquisition ajoute environ 5 cents à son bénéfice par action et soit ce que la société décrit comme “de plus en plus relutif par la suite”. Bien que la valorisation payée ne soit pas bon marché à environ 16 fois les estimations des ventes d’Abiomed pour l’exercice 2023, Johnson & Johnson a la capacité financière de le faire sans s’endetter trop. Le montant payé représente un peu plus de la moitié du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) prévu de J & J pour l’exercice 2022. À long terme, nous pensons que la transaction s’avérera être un meilleur investissement que juste assis sur de l’argent. Cela créera des rendements supérieurs à tout intérêt encouru sur la dette, étant donné que les offres d’Abiomed traitent d’une opportunité de marché de plus de 35 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis. L’insuffisance cardiaque, qui est le résultat final de toutes les maladies cardiovasculaires non traitées, est la principale cause d’hospitalisation des personnes de plus de 65 ans aux États-Unis et la première cause de décès en Amérique. Lors d’un appel avec des investisseurs à la suite de l’annonce, la direction de J & J a également affirmé que malgré l’acquisition, la société a “la flexibilité de continuer à poursuivre plusieurs priorités simultanément en investissant dans la R&D, en poursuivant des acquisitions à valeur ajoutée comme celle-ci et en remboursant le capital. aux actionnaires par le biais de nos dividendes et de nos rachats d’actions, le cas échéant.” Utilisation d’espèces Les acquisitions se font généralement par échange d’espèces, d’actions ou d’une combinaison des deux. La nature risque/récompense d’une transaction peut varier en fonction du mode de paiement. Par exemple, une offre entièrement en actions permet aux deux parties de participer à la hausse mais également de partager le risque si l’intégration n’a pas l’effet souhaité de création d’une entreprise plus forte et de création de valeur supplémentaire. Une offre en espèces, en revanche, signifie que l’acheteur – dans ce cas Johnson & Johnson – assume tous les risques mais conservera 100% de toute création de valeur réalisée. Une décision comme celle-ci, de débourser à l’avance près de 17 milliards de dollars, soit 380 dollars par action Abiomed, peut donc témoigner de la confiance de la direction dans l’opportunité que présente cette acquisition. Bien sûr, J & J assume tous les risques d’intégration – mais en cas de succès, ses actionnaires réaliseront 100% de la récompense sans la dilution des actions qui résulterait autrement d’un paiement en actions. Heureusement, Johnson & Johnson a l’un des meilleurs bilans au monde. Après l’annonce avant la cloche mardi, les actions J & J ont chuté de moins de 1% tandis que les actions Abiomed ont bondi de plus de 50%, conformément à cette prime initiale par action. Valeur conditionnelle Une partie de l’accord permet également aux actionnaires d’Abiomed de réaliser une part supplémentaire en espèces si certaines étapes commerciales et cliniques sont atteintes. C’est grâce à un droit de valeur contingente (CVR) non échangeable qu’ils reçoivent dans le cadre de l’accord. La répartition sur le CVR est la suivante. Selon le communiqué de presse, 17,50 dollars par action seraient attribués “si les ventes nettes des produits Abiomed dépassent 3,7 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre fiscal de Johnson & Johnson de 2027 au premier trimestre fiscal de 2028”. Si, toutefois, cet objectif n’est pas atteint mais est “par la suite atteint au cours de toute période de quatre trimestres glissants jusqu’à la fin du premier trimestre fiscal de Johnson & Johnson de 2029”, alors 8,50 $ par action seront attribués. En outre, 7,50 $ par action ont été attribués “sur approbation de la demande de précommercialisation par la FDA” pour l’utilisation des produits Impella d’Abiomed chez les patients atteints d’infarctus du myocarde avec élévation de segment (STEMI) “sans choc cardiogénique d’ici le 1er janvier 2028”. Et, 10 $ par action payable “à la première publication d’une recommandation de classe I pour l’utilisation des produits Impella dans des environnements à haut risque [percutaneous coronary intervention] PCI ou STEMI avec ou sans choc cardiogénique dans les quatre ans à compter de la date de publication de leurs résultats cliniques respectifs, mais dans tous les cas au plus tard le 31 décembre 2029. » En fin de compte, bien que ceux-ci représentent d’autres paiements potentiels de J & J aux actionnaires d’Abiomed, ils sont loin dans le futur et en vaudraient la peine si les étapes requises pour débloquer les paiements étaient atteintes.(Jim Cramer’s Charitable Trust est long JNJ. Siège social de Johnson & Johnson au Nouveau-Brunswick, NJ Mel Evans | PA