L’offre de précommande vous permet d’économiser 18 $ sur le guide officiel du jeu Tears of the Kingdom

Bien qu’il soit sorti un peu plus tôt ce mois-ci, Tears of the Kingdom, la dernière entrée de la série ultra-populaire Legend of Zelda de Nintendo, est déjà salué comme l’un des meilleurs jeux de l’année. Mais le monde d’Hyrule peut être un peu écrasant, surtout si vous n’avez jamais eu la chance d’essayer le prédécesseur du jeu acclamé par la critique, Breath of the Wild. Et si vous voulez un peu d’aide pour démarrer, vous pouvez précommander le guide officiel du jeu pendant qu’il est jusqu’à 18 $ de réduction sur Amazon.

Le guide de jeu Tears of the Kingdom ne sera pas disponible avant le 16 juin, mais lorsque vous le précommandez dès maintenant sur Amazon, vous pouvez récupérer le version brochée pour seulement 20 $, soit 10 $ de moins que le prix habituel. Ou – si vous êtes un fan inconditionnel de Zelda – vous pouvez attraper le Guide relié de l’édition collector pour 27 $, ce qui vous fait économiser 18 $ par rapport au prix habituel. Mais quelle que soit la version que vous choisissez, ce guide contient toutes les informations dont vous avez besoin pour vaincre Ganon et sauver Hyrule de la calamité. En plus des procédures pas à pas détaillées et faciles à suivre, ce guide comprend également des tonnes de cartes et de captures d’écran annotées afin que vous puissiez explorer chaque centimètre de la carte massive de ce jeu. De plus, il a des réponses à chaque énigme et casse-tête pour que vous puissiez parcourir ces sanctuaires en toute simplicité.

Et si vous avez encore besoin de mettre la main sur une console Switch ou si vous souhaitez vous procurer de nouveaux accessoires, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres Switch pour encore plus de bonnes affaires.