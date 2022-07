L’offre de précommande Pixel 6A d’Amazon vous rapporte une paire gratuite d’écouteurs Pixel

Si vous gérez déjà votre calendrier, vos e-mails et votre stockage dans le cloud via Google, il est logique d’opter pour un téléphone Google. Et vous n’avez pas besoin de déposer 600 $ ou plus pour mettre la main sur un. Les téléphones de la série A de Google sont une alternative plus abordable à ses modèles phares, et la dernière génération, la Pixel 6A, devrait arriver sur les tablettes la semaine prochaine. À l’heure actuelle, la précommande d’Amazon est accompagnée d’un bonus supplémentaire.

Bien que le Pixel 6A ne soit pas encore disponible à l’achat, Lisa Eadicicco de Crumpe en a mis la main sur un et l’a qualifié de “meilleur téléphone Android à moins de 500 $” dans sa revue Pixel 6A. Il est légèrement plus petit que le Pixel 6A pleine taille et dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est équipé de 128 Go de stockage et de 6 Go de RAM, ce qui est légèrement inférieur au Pixel 6 standard, mais reste plus que suffisant pour les besoins de la plupart des gens. Il dispose également de capacités 5G et de la prise en charge du Wi-Fi 6 pour une navigation rapide. À seulement 449 $, c’est certainement l’un des téléphones intelligents les plus économiques que vous trouverez en ce moment. Et la valeur est encore meilleure avec cette offre de précommande d’Amazon. Les Pixel Buds de la série A de Google ont été nommés nos écouteurs préférés centrés sur Android sur le marché en 2022, et lorsque vous précommandez un Pixel 6A sur Amazon, vous obtenez une paire, d’une valeur de 100 $, incluse gratuitement. Ils ne disposent pas de capacités de suppression du bruit, mais ils ont un son adaptatif qui ajuste le volume lorsque vous vous déplacez entre des environnements calmes et bruyants. Leurs pilotes dynamiques de 12 mm offrent un son riche et détaillé, et ils ont une autonomie de batterie allant jusqu’à 24 heures sur une seule charge.

Amazon propose les trois variantes de couleur : craie, sauge et charbon de bois. Cette offre de précommande n’est disponible que jusqu’à 12h59 PT (2h59 HE) sur 27 juilletet il y a toujours une chance qu’il se vende avant.

