L’offre de Pizza Company devient virale après que l’Inde ait perdu 10 guichets

La chaîne de pizzas Domino’s a offert du pain à l’ail gratuit sur chaque guichet pris par l’équipe indienne lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20 au cours de laquelle l’Angleterre a écrasé l’Inde de 10 guichets. Dans une tournure grossière des événements, l’Inde n’en a pris aucun. Les ouvreurs anglais Jos Butler et Alex Hales ont martelé les quilleurs indiens dans tout le parc, poursuivant l’objectif de 169 en seulement 16 overs.

L’équipe indienne s’est maintenant retirée de la Coupe du monde et la finale se jouera entre l’Angleterre et le Pakistan le dimanche 13 novembre. bouleversé.

Dans ce qui semble être une notification par téléphone portable envoyée pendant le match, l’offre de la pizzeria disait : “Har wicket pe pain à l’ail gratuit”.

Crédits : Twitter/@gordonramashray

Selon l’image, les clients pouvaient utiliser “FREEGB” pour bénéficier d’un pain à l’ail gratuit avec leurs commandes pour chaque guichet pris par les Men in Blue.

“Quelle arnaque”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Je suis confus !!! Marketing ou sarcasme.

Il y avait beaucoup d’autres marques qui ont trollé l’équipe indienne pour avoir perdu contre l’Angleterre. Myntra, la plus grande marque de mode en ligne indienne, a partagé une image de ce qu’ils ont appelé le t-shirt de KL Rahul. “Hors de ce monde”, lit le T-shirt. Cela est arrivé alors que KL Rahul a marqué 5 points en 5 balles et est sorti au deuxième. De nombreux fans, cependant, n’ont pas aimé cette moquerie d’un joueur indien et se sont manifestés en son soutien.

Guinness World Records a utilisé son compte Twitter officiel et a écrit : « La course-poursuite la plus facile de l’histoire ?

L’Inde avait commencé sur des bases solides, mais la défaite amère a envoyé Cricket Twitter dans une spirale descendante. Alors que les fans pakistanais, dont l’équipe a fait un revirement époustouflant au cours du tournoi, regardent avec joie, c’était la fin de la partie sur le cricket indien Twitter. La perte est pleurée dans les mèmes.

Cela annule également l’anticipation d’une finale Inde contre Pakistan lors de la Coupe du monde T20. Le Pakistan a atteint la finale d’un

La Coupe du monde T20 après une attente de 13 longues années après avoir été éliminée lors de son édition 2022. Avec les alarmes d’élimination retentissantes dès le début, l’équipe de Babar Azam a fait preuve d’un caractère et d’un courage immenses par la suite. Trois victoires consécutives plus tard et une victoire choquante des Pays-Bas sur l’Afrique du Sud ont ouvert la voie à la marche de l’Armée verte vers la demi-finale mercredi.

