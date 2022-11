L’offre de Penguin Random House pour l’éditeur rival Simon & Schuster bloquée par un juge américain

Un juge fédéral a bloqué lundi le projet d’achat de Simon & Schuster par Penguin Random House, convenant avec le ministère américain de la Justice que l’association de deux des plus grands éditeurs mondiaux pourrait “réduire la concurrence” pour les “livres les plus vendus”.

La juge du tribunal de district américain Florence Y. Pan a annoncé la décision dans une brève déclaration lundi, notant qu’une grande partie de sa décision restait sous scellés pour le moment en raison d'”informations confidentielles” et “d’informations hautement confidentielles”. Elle a demandé aux deux parties de la rencontrer vendredi et de suggérer des expurgations.

Penguin Random House a rapidement condamné la décision, qu’elle a qualifiée de « revers malheureux pour les lecteurs et les auteurs ». Dans sa déclaration de lundi, l’éditeur a déclaré qu’il demanderait un appel accéléré.

Le procureur général adjoint Jonathan Kanter de la division antitrust du ministère de la Justice a salué la décision

“La fusion proposée aurait réduit la concurrence, diminué la rémunération des auteurs, diminué l’étendue, la profondeur et la diversité de nos histoires et idées, et finalement appauvri notre démocratie”, a déclaré Kanter.

La conclusion de Pan n’était pas surprenante – pendant une grande partie du procès de trois semaines en août, elle avait indiqué son accord avec l’affirmation du ministère de la Justice selon laquelle le projet de Penguin Random House d’acheter Simon & Schuster, pour 2,2 milliards de dollars américains, pourrait nuire à une industrie culturelle vitale.

Mais c’était quand même un départ dramatique de l’histoire récente dans le monde du livre et au-delà. L’industrie de l’édition se consolide depuis des années avec peu d’interférence de la part du gouvernement, même lorsque Random House et Penguin ont fusionné en 2013 et ont formé ce qui était alors la plus grande maison d’édition de mémoire.

L’union de Penguin Random House et de Simon & Schuster aurait créé une entreprise dépassant de loin tout rival et ceux qui s’opposaient à la fusion comprenaient l’un des écrivains emblématiques de Simon & Schuster, Stephen King, qui a témoigné l’été dernier au nom du gouvernement.

Je suis ravi que la juge Florence Pan ait bloqué la fusion de Penguin Random House et Simon & Schuster. La fusion proposée n’a jamais concerné les lecteurs et les écrivains ; il s’agissait de préserver (et d’accroître) la part de marché de PRH. Autrement dit : $$$ —@Stephen King

Frais de résiliation élevés en cas d’échec de la fusion

L’affaire du ministère de la Justice contre Penguin Random House ne s’est pas concentrée sur la part de marché globale ou sur les hausses de prix potentielles pour les clients. Le DOJ a plutôt fait valoir que la nouvelle société dominerait tellement le marché des livres commerciaux – ceux avec des avances d’auteur de 250 000 $ et plus – que la taille des avances diminuerait et que le nombre de sorties diminuerait.

Pour Penguin Random House et le monde de l’édition basé à New York, le procès d’août s’est avéré une diffusion souvent inconfortable des pratiques commerciales, des désaccords internes et des opportunités manquées. Les dirigeants présents à la barre ont parlé d’œuvres à succès qu’ils n’ont pas réussi à acquérir et ont reconnu que la plupart des livres ne rapportent pas d’argent. Des e-mails et des SMS privés ont révélé des tensions entre les hauts responsables de Penguin Random House.

Le ministère de la Justice obtient une injonction permanente bloquant le projet d’acquisition de Simon & Schuster La décision protège les auteurs et promeut la diversité et la qualité des livres les plus vendushttps://t.co/LEpuojy1uC —@JusticeATR

“Je m’excuse pour le langage passionné”, a déclaré le PDG mondial de Penguin Random House, Markus Dohle, après l’affichage de certains SMS.

Dohle avait promis que les empreintes de Penguin Random House et Simon & Schuster seraient toujours autorisées à enchérir l’une contre l’autre pour des livres. Mais il a reconnu sous serment lors du procès que sa garantie n’était pas juridiquement contraignante. Par ailleurs, Pan a constamment contesté les assurances de Penguin Random House selon lesquelles la fusion ne réduirait pas la concurrence.

Simon & Schuster se retrouvera probablement sous un nouveau propriétaire, quel que soit le résultat des recours en justice. L’éditeur avait été mis en vente bien avant l’annonce de l’accord Penguin Random House à la fin de 2020 et la société mère de l’éditeur, Paramount Global, a déclaré qu’elle ne considérait pas Simon & Schuster comme faisant partie de son avenir. Parmi les soumissionnaires contre Penguin Random House figurait News Corp de Rupert Murdoch, qui possède HarperCollins Publishers.

Penguin Random House et le propriétaire de l’entreprise Bertelsmann devraient payer une indemnité de résiliation d’environ 200 millions de dollars à Paramount si la fusion échouait, selon les termes de la vente proposée.

Dans une note d’entreprise partagée lundi avec l’Associated Press, le PDG de Simon & Schuster, Jonathan Karp, a cherché à rassurer les employés sur le fait que “malgré cette nouvelle, notre entreprise continue de prospérer. Nous avons plus de succès et de valeur aujourd’hui que jamais, grâce aux efforts de vous tous au nom de nos nombreux auteurs magnifiques.”

La nouvelle de lundi fait suite aux récentes pertes du ministère de la Justice dans deux affaires antitrust importantes devant des tribunaux fédéraux distincts. Le DOJ a perdu son offre pour empêcher un important fabricant de sucre américain, US Sugar, d’acquérir son rival Imperial Sugar Co., l’un des plus grands raffineurs de sucre du pays. Il a également été bloqué dans ses efforts pour bloquer l’acquisition d’environ 8 milliards de dollars par UnitedHealth Group, qui gère le plus grand assureur maladie américain, de Change Healthcare, une société de technologie de soins de santé.