L’offre de McCarthy pour le président reste en péril même après des concessions clés

“Les temps appellent à une rupture radicale avec le statu quo – et non à la continuation des échecs républicains passés et en cours”, a déclaré le groupe dans un communiqué. “Pour quelqu’un avec une présence de 14 ans dans la haute direction républicaine de la Chambre, M. McCarthy porte carrément le fardeau de corriger le dysfonctionnement qu’il admet maintenant explicitement au cours de ce long mandat.”

M. McCarthy s’est engagé à se battre pour la présidence à la Chambre jusqu’à la toute fin, même si cela oblige les législateurs à voter plus d’une fois, une perspective qui semble désormais être une possibilité distincte. S’il ne parvenait pas à remporter la majorité mardi, les membres procéderaient à des votes successifs jusqu’à ce que quelqu’un – M. McCarthy ou un autre candidat – obtienne suffisamment de partisans pour l’emporter.