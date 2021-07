L’offre de marque de Harry et Meghan pour Archewell fait trébucher les avocats américains

Le projet du PRINCE Harry et Meghan Markle de déposer la marque Archewell a subi un revers aux mains des avocats américains.

Le couple souhaite que leur organisation à but non lucratif Archewell Foundation et la série de podcasts Spotifty Archewell Audio soient protégées par le droit des sociétés en Amérique – mais leur offre a heurté une pierre d’achoppement.

Des documents ont été déposés auprès de l’Office américain des brevets et des marques par le couple, demandant l’utilisation exclusive des termes.

Mais leur offre n’a pas eu un résultat sans heurts car le duc et la duchesse de Sussex ont été informés que leurs demandes devaient être clarifiées si elles devaient devenir une loi, rapporte le Mail.

Postulant pour la marque Archewell Audio, le couple a déclaré que la société était pour la « création, le développement, la production et la distribution de podcasts, de programmes audio, de musique et de livres audio » et créerait « des performances de podcast en direct, des performances sur scène en direct, des performances musicales en direct, et des lectures de livres audio en direct ».

Mais les avocats des marques ont répondu que « le demandeur doit préciser qu’il s’agit de services basés sur le divertissement » et « préciser la nature des » représentations sur scène « .

En ce qui concerne la candidature du couple pour leur fondation Archewell, le bureau a demandé à son équipe juridique de définir le type d’applications Web qu’il souhaite fournir.

Meghan et Harry auraient eu six mois pour répondre aux éclaircissements sur les documents publiés le 25 juin, ou les deux demandes seront mises en suspens.

Cela vient après que Harry ait affirmé qu’il devait conclure des accords avec Netflix et Spotify après avoir révélé à Oprah qu’il avait été « coupé » par la famille royale après Megxit.

Les Sussex ont déclaré qu’ils n’avaient « aucun plan » après avoir quitté la famille royale – et n’avaient pas envisagé les offres de mégabucks jusqu’à ce qu’un ami le suggère.

S’adressant à Oprah à propos de l’accord de streaming, le joueur de 36 ans a déclaré: « Nous n’avions pas de plan.

« Cela a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé financièrement, et j’ai dû assurer la sécurité pour nous. »

Mais depuis la signature de leur contrat de podcast Spotify de 18 millions de livres sterling, Harry et Meghan n’ont diffusé que 35 minutes de contenu.

Les patrons des géants du streaming « attendaient avec impatience un lancement d’émissions à grande échelle » cette année.

Mais les Sussex n’ont pas encore suivi leur spécial Noël 2020, publié sous leur marque Archewell Audio.

Ils sont en congé parental avec leur fille Lilibet Diana et l’auteur royal Phil Dampier a déclaré: «On nous dit qu’ils ont jusqu’à cinq mois de congé et les gens qui les paient beaucoup d’argent attendront quelque chose en retour.

«Ils semblent utiliser beaucoup de munitions très tôt et proposer beaucoup de choses en termes d’accords et d’accords avec de nombreuses entreprises.

« On peut se demander s’ils ont trop dans leur assiette. »

Le gourou des relations publiques Mark Borowski a déclaré que Harry et Meghan pourraient avoir des émissions préenregistrées prêtes à être diffusées d’ici 2022.

Il a ajouté : « Même si les émissions ne se sont pas encore matérialisées, c’est un gagnant-gagnant pour Spotify d’avoir deux des personnes les plus célèbres au monde connectées à eux.

«Mais Harry et Meghan seront sous surveillance pour livrer. Qu’est-ce que ces gars vont produire? Que représentent-ils ?

« Le fait d’avoir juste un bébé et de faire face à Covid aussi pourrait expliquer le retard.

« Ce serait peut-être différent s’ils n’étaient pas si désireux d’avoir un contrôle total sur la production. »

Harry et Meghan, qui possèdent un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, aux États-Unis, ont signé un accord pluriannuel pour produire des podcasts faisant la promotion de « voix diverses et inspirantes ».

Il est entendu qu’ils n’ont pas reçu l’intégralité de leurs frais de 18 millions de livres sterling à l’avance. La valeur entière ne sera honorée que si les obligations sont respectées, y compris le contenu régulier.

Pendant ce temps, un expert royal a affirmé que le prince William avait évité de parler de sa rupture avec Harry car toutes les discussions devaient passer par Meghan.

Richard Eden a déclaré que lorsque les deux frères ont été vus en train de discuter jeudi lors d’un événement pour dévoiler une statue pour leur maman Diana, ils n’ont probablement pas discuté de sujets sérieux.

L’expert a affirmé que même si le duc de Cambridge et le duc de Sussex semblaient proches lors de la cérémonie du 1er juillet, il est peu probable qu’ils aient parlé des tensions persistantes entre eux, rapporte le Daily Mail.

M. Eden a déclaré: « Quelles que soient les discussions qu’ils ont eues entre Harry et William, qu’il s’agisse de football ou de quoi que ce soit pendant que Harry est ici, elles n’auront pas été très sérieuses.

« Je veux dire que William sait [that] sans que Meghan ne soit là, il ne sert à rien de discuter de quoi que ce soit de sérieux, car cela devra passer par elle de toute façon. »

Les copains craignent que le fossé entre les deux frères ne se résorbe jamais car William trouve impossible de faire confiance à Harry après son entretien avec Oprah.