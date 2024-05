L’offre de Man Utd, d’une valeur de 51,6 millions de livres sterling, sera acceptée, avec la signature du défenseur dominant ON par le biais d’un « pacte verbal »

La Juventus acceptera une offre de 51,6 millions de livres sterling de Manchester United pour le défenseur central dominant Gleison Bremer, avec divers rapports détaillant pourquoi un transfert est possible et combien le Brésilien gagnerait à Old Trafford.

Brême, 27 ans, est devenu l’un des défenseurs centraux les plus redoutables du football italien. L’international brésilien à quatre sélections a rejoint Turin en 2018 et a été nommé meilleur défenseur de Serie A lors de sa dernière saison avec le club (2021/22) avant de rejoindre la Juventus.

Bremer a continué à exceller à la Juve et ses performances solides ont attiré l’attention de Manchester United.

En effet, le journaliste italien Rudy Galetti avait précédemment déclaré que Bremer était sur le radar des Diables Rouges. La Gazzetta du Sport sont une autre source pour lier Man Utd au défenseur.

Comme on peut s’y attendre, la Juventus a peu d’appétit pour vendre un artiste aussi clé. En effet, Bremer a débuté tous les matches de Serie A pour lesquels il était disponible cette saison, sa seule absence étant due à une suspension pour avoir récolté cinq cartons jaunes.

Cependant, le contrat de Bremer à Turin contient une clause libératoire d’une valeur de 60 millions d’euros/51,6 millions de livres sterling. Selon Fabrizio Romano, la clause ne deviendra active qu’en 2025, même si un transfert cet été est plus que possible.

Expliquant pourquoi, Romano a précédemment révélé l’existence d’un « pacte verbal » entre la Juventus et Bremer. En effet, la Juventus accordera une grande attention à toutes les offres qu’elle recevra cet été et qui se situent dans la fourchette des frais de libération.

Maintenant, selon une nouvelle mise à jour de Corriere Turinune offre de Man Utd de 51,6 millions de livres sterling sera acceptée par la Juventus.

S’il est signé, Bremer pourrait être considéré comme le partenaire à long terme de Lisandro Martinez au cœur de la défense.

Bremer est droitier et mesure environ 6 pieds 2 pouces et possède une excellente force physique, il s’intégrerait bien avec l’Argentin.

Les spéculations selon lesquelles Man Utd pourrait utiliser l’intérêt de la Juventus pour Mason Greenwood à son avantage semblent s’estomper.

La Juve garde toujours l’espoir de signer purement et simplement l’ailier, bien que les mouvements potentiels de Greenwood et de Bremer semblent être des affaires distinctes.

Le salaire attendu de Bremer à Man Utd révélé

Point de vente italien Calciomercato a partagé ses informations sur Bremer à Man Utd à la fin de la semaine dernière.

Ils ont affirmé qu’au milieu de l’Atletico Madrid qui reniflait le joueur, Man Utd était tout à fait prêt à accélérer sa poursuite.

Il a été affirmé que les Diables rouges étaient prêts à payer à Bremer 10 millions d’euros par an (environ 165 000 £ par semaine). Selon le rapport, Bremer sauterait sur l’occasion pour accepter ces conditions.

United est également connu pour rechercher la signature de Jarrad Branthwaite d’Everton alors que deux nouveaux défenseurs centraux doivent être signés.

Raphael Varane partira en tant qu’agent libre, tandis que Jonny Evans sera également en fin de contrat à la fin de la saison.

En outre, ESPN signalé Harry Maguire et Victor Lindelof sont à vendremême si un seul des deux devrait partir.

Lequel de ces deux départs – si l’un d’entre eux le fait – dépendra du niveau des offres que United recevra.

