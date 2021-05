L’offre de logements étant faible, la possibilité de discrimination est élevée

Mardi, Glenn Kelman, PDG de la société de courtage immobilier Redfin, a tweeté une anecdote étrange: «Un acheteur de maison à Bethesda, dans le Maryland, travaillant avec Redfin, a inclus dans son offre écrite une promesse de nommer son premier-né après le vendeur.»

L’histoire est si étrange – Pourquoi quelqu’un voudrait-il qu’un étranger nomme son enfant après lui? C’est peut-être une blague? – mais il révèle une façon dont la rareté du logement peut inciter les acheteurs désespérés à ouvrir la porte à la discrimination en matière de logement.

Et le logement est vraiment rare aux États-Unis en ce moment, comme le soulignait le fil de Kelman. Freddie Mac a calculé une pénurie de 3,8 millions de logements à la fin de 2020; la banque fédérale de réserve de Saint-Louis (FRED) a constaté que l’offre de logements avait fortement diminué au cours de l’année dernière; l’Institut urbain a trouvé des nombres tout aussi bas; et les propres données de Redfin montrent que le nombre de maisons à vendre a diminué de près de 50 pour cent depuis l’année dernière. Tout cela pour dire qu’il y a très, très peu de maisons disponibles à la vente par rapport au nombre de personnes qui cherchent à acheter.

Dans un marché du logement sain et non discriminatoire, les acheteurs se feront concurrence pour les maisons en augmentant leurs offres. Les marchés du logement américains ne sont ni sains ni non discriminatoires, et avec l’offre à des niveaux historiquement bas, les vendeurs ont de plus en plus le pouvoir de discriminer légalement et illégalement les acheteurs.

Une propriété peut obtenir plusieurs offres bien au-dessus du prix demandé, ce qui signifie que (bien que ce soit évidemment le plus pertinent) le montant d’argent n’est pas la seule métrique que les vendeurs utilisent pour choisir une offre. En plus d’offrir des prix élevés, les acheteurs se sont tournés vers une multitude de méthodes créatives pour se distinguer de leurs concurrents – offres tout en espèces, renonciation aux inspections et autres éventualités importantes, et rédaction de lettres de motivation personnelles.

C’est cette dernière stratégie qui soulève des drapeaux pour quiconque connaît le droit du logement équitable. Les lettres d’accompagnement personnelles demandent à l’acheteur de se vendre lui-même, sa famille, comme un produit à considérer par le vendeur.

Hobart, un avocat qui vit dans une banlieue de Pittsburgh, a déclaré à Vox que c’est ce qui s’est passé lorsque lui et sa femme cherchaient une maison l’été dernier: «J’ai souligné que nous serions de bons voisins et que nous serions engagés envers la communauté … essayer d’avoir un moyen de se démarquer en disant que nous sommes des gens gentils et normaux.

Hobart, dont le nom de famille n’a pas été divulgué pour protéger sa vie privée, s’est senti bizarre à propos de l’expérience, notant que, en tant qu’avocat, rédiger une lettre convaincante ne lui semblait pas difficile, ni faire des recherches (avant même qu’il ne le soit jamais). vu la maison!) qui étaient les propriétaires et comment les séduire. Mais tout le monde n’a pas cette expérience.

«Si ce n’était pas ta force», m’a-t-il dit, «c’est vraiment ce qu’il faut [to buy a house]? »

Les données Redfin de 2018 montrent que ces types de lettres de motivation pourraient être très efficaces: en regardant les «milliers d’offres» que les agents Redfin ont écrites entre 2016 et 2018, ils rapportent que la rédaction d’une lettre de motivation personnelle augmente les chances de gagner une guerre des enchères de 52% (l’entreprise a en fait cessé de suivre cette situation, par crainte que cela ne favorise leur utilisation et soulève ainsi des problèmes de logement équitable).

Le Fair Housing Act protège les Américains contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale, la religion, le sexe, le statut familial et le handicap. Ce que les lettres d’accompagnement personnelles demandent, c’est que les gens montrent qu’ils seront «des gens gentils et normaux» – une famille à côté de laquelle vous seriez heureux de vivre si vos voisins déménageaient.

Cela ouvre la porte à des mesures subjectives des gens de ce que cela signifie – si vous êtes plus susceptible de ressentir un lien avec quelqu’un qui vous ressemble et qui a des antécédents similaires, cela peut conduire à une discrimination à l’égard des personnes basée sur l’un des protégés. les classes que le Fair Housing Act vise à protéger.

Il est également incroyablement difficile d’attraper ce type de discrimination.

Un agent immobilier de Compass a déclaré au Wall Street Journal que ses clients avaient remporté une guerre d’enchères après que les acheteurs aient « écrit une lettre décrivant leur recherche de deux ans pour une maison dans le quartier de Noe Valley, et faisant l’éloge de l’architecture de la maison et du terrain de jeu adjacent. » L’agent inscripteur a confirmé au Journal que «l’émotion a gagné mes clients».

Dans d’autres cas, le potentiel de discrimination raciale devient encore plus probable lorsque les acheteurs incluent des photos avec leurs lettres de motivation, posées avec leurs enfants ou leurs animaux de compagnie. Marketplace a rapporté qu’un de ces couples a gagné contre plusieurs autres offres bien qu’il ne soit pas le plus élevé. L’agent du couple a déclaré que les vendeurs «adoraient le fait que nous soyons des locaux». Dans un pays où la discrimination résidentielle est endémique, être un local peut souvent être en corrélation avec une race ou une ethnie spécifique.

C’est un problème bien connu. L’année dernière encore, l’Association nationale des agents immobiliers a averti que les «lettres d’amour des acheteurs» pourraient exposer les agents immobiliers et les clients à une responsabilité juridique:

Pensez à l’endroit où un acheteur potentiel écrit au vendeur qu’il peut imaginer ses enfants courir dans les escaliers le matin de Noël pendant des années dans la maison. Cette déclaration révèle non seulement le statut familial de l’acheteur potentiel, mais aussi sa religion, qui sont toutes deux des caractéristiques protégées en vertu des lois sur le logement équitable. Utiliser des caractéristiques protégées comme base pour accepter ou rejeter une offre, par opposition au prix et aux conditions, violerait le Fair Housing Act.

Bien qu’il n’y ait pas de données montrant que ces types de lettres ont augmenté au cours de l’année dernière, alors que les acheteurs continuent d’être largement plus nombreux que les vendeurs, nous devrions nous attendre à ce que la discrimination devienne plus courante. Dans un marché du logement sain où les acheteurs pourraient être sûrs de trouver plusieurs maisons potentielles dans la zone où ils veulent vivre, un vendeur exigeant qu’ils écrivent une ode à une maison qu’ils n’ont pas encore vue serait une étrange nuisance à ignorer.

Mais sur les marchés immobiliers américains en ce moment, les vendeurs peuvent exiger à peu près n’importe quoi.