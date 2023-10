L’offre de Liverpool a rendu Moises Caicedo « étourdi » et les Reds « plus stables » que Chelsea – agent

L’agent du milieu de terrain de Chelsea, Moises Caicedo, a révélé que l’offre de Liverpool pour l’international équatorien avait donné le « vertige » au joueur et admet que les Reds auraient été en mesure de proposer un projet « plus stable » que les Blues.

Liverpool a fait accepter une offre pour Caicedo par Brighton cet été, mais le milieu de terrain a finalement fini par signer pour Chelsea dans le cadre d’un accord pouvant atteindre 115 millions de livres sterling.

« La question de ne pas aller à Liverpool plutôt qu’à Chelsea a également été très remise en question », a déclaré l’agent de Caicedo, Manuel Sierra. Cassette de football sans.

« Les offres étaient similaires en tous points, le problème est qu’en raison d’une question de valeurs et de principes et de donner la parole à quelqu’un, lorsque l’offre de Liverpool est arrivée, on a demandé du temps à Brighton pour que Chelsea puisse l’égaler, ils l’a fait, ils l’ont surpassé et il s’est retrouvé à Chelsea parce qu’il avait donné la parole à Chelsea et il le leur avait dit pendant un certain temps.

« Liverpool est arrivé très tard et avec une parole donnée à Chelsea, avec tout d’accord, il a été dit que Moises Caicedo lui-même s’entraînait déjà dans un camp de Chelsea. [before officially signing]. Soyons clairs, il n’a jamais rien fait lorsqu’il était en contact avec Brighton. »

Caicedo a signé pour Chelsea cet été après avoir donné sa parole aux Blues, mais Sierra admet que son joueur a été tenté par l’offre de Liverpool.

« C’est très compliqué », a-t-il déclaré. « Imaginez que Jurgen Klopp vous écrive, que Liverpool vous appelle, nous parlons de quelque chose de très grand, c’est-à-dire l’une des meilleures équipes du monde, tout comme Chelsea, et avec un projet plus établi et plus stabilisé que ce que Chelsea a aujourd’hui, qui est un projet très ambitieux dans une perspective à deux, trois ans.

« Quand Liverpool est venu et s’est approché de cette façon, évidemment Moises a le vertige, j’ai moi-même le vertige. »

« Mais Chelsea était à nos côtés à tout moment pour nous demander d’y aller, ils voulaient une heure pour que nous puissions le dire à Brighton, afin qu’ils puissent égaler l’offre et ils leur ont donné une heure et cela s’est terminé par deux jours de négociation. »

Malgré la défaite controversée de samedi à Tottenham, Liverpool est quatrième du classement avec 16 points en sept matches de Premier League cette saison, huit points et sept places devant Chelsea.

