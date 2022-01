L’offre de l’Allemagne d’envoyer 5 000 casques en Ukraine provoque l’indignation

Le week-end dernier, le ministre allemand de la Défense a déclaré lors d’une interview au journal Welt am Sonntag que l’envoi d’armes à l’Ukraine ne serait pas utile alors que des tentatives sont en cours pour désamorcer les tensions entre la Russie et l’Ukraine.

L’offre de casques, faite mercredi, a suscité la dérision de certains responsables ukrainiens. D’une part, le maire de Kiev et ancien boxeur champion du monde, Vitali Klitschko, a qualifié l’offre de « blague » et a déclaré qu’elle l’avait laissé « sans voix ».

La semaine dernière, la nouvelle chancelière allemande a déclaré que « garder le silence n’est pas une option sensée » après des années de tension aux portes de l’Europe mais alors que l’Allemagne et la France pourraient préférer s’appuyer sur des pourparlers de crise avec la Russie et l’Ukraine pour tenter d’éviter une éventuelle confrontation (les quatre pays se sont rencontrés mercredi pour des pourparlers à Paris ), l’OTAN et les États-Unis tentent d’armer l’Ukraine pour qu’elle puisse se défendre sans envoyer de troupes dans le pays.

L’Ukraine n’est pas membre de l’alliance militaire occidentale et l’organisation n’est donc pas obligée de la défendre. Elle n’est pas non plus membre de l’UE, bien qu’elle aspire à être membre des deux.

Compte tenu de la position de l’Ukraine à la frontière de l’UE, cependant, les alliés de l’OTAN sont confrontés à une position peu enviable où ils sont quelque peu obligés d’aider l’Ukraine à se défendre pour contrer une Russie de plus en plus agressive, qui veut étendre son influence dans les anciens États soviétiques, comme l’Ukraine. et la Biélorussie.

La Russie a déjà saisi le territoire de l’Ukraine après son annexion de la Crimée en 2014. Elle a également soutenu un soulèvement pro-russe dans l’est de l’Ukraine et est largement soupçonnée d’armer les séparatistes pro-russes dans la région du Donbass, bien qu’elle l’ait nié.

Compte tenu de l’histoire récente d’agression de la Russie contre l’Ukraine, de nombreux analystes pensent que la Russie cherche maintenant un prétexte pour envahir. Les alliés occidentaux ne prennent pas de risques et l’OTAN a placé ses forces en attente et renforcé ses positions en Europe de l’Est avec plus de navires et d’avions de chasse envoyés dans la région.

Pendant ce temps, les États-Unis ont mis des milliers de soldats en état d’alerte accrue, ce qui signifie qu’ils sont prêts à se déployer dans la région si la crise s’intensifie. Le Royaume-Uni a envoyé des missiles antichars à courte portée à l’Ukraine et envisagerait d’envoyer des centaines de soldats supplémentaires en Europe de l’Est pour renforcer les forces de l’OTAN là-bas, selon Sky News.

Mardi, un avion américain transportant environ 300 missiles antichars Javelin, des lanceurs et d’autres matériels militaires a atterri à Kiev, a indiqué l’ambassade américaine dans la capitale via Twitter, ajoutant que la livraison était la troisième livraison d’une aide de 200 millions de dollars autorisée par le président. Joe Biden. L’ensemble comprend d’autres systèmes antiblindés, des lance-grenades, des munitions et des équipements non létaux « essentiels aux défenseurs ukrainiens de première ligne », selon le département américain de la Défense.

Pour sa part, la Russie a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne prévoyait pas d’envahir l’Ukraine, mais elle a demandé à l’OTAN des assurances juridiques que l’Ukraine ne sera jamais admise dans l’alliance, et elle souhaite voir un recul des déploiements de l’OTAN en Europe de l’Est, entre autres demandes.

Les États-Unis ont officiellement répondu aux demandes de sécurité de la Russie mercredi, l’ambassadeur américain en Russie remettant en main propre la réponse écrite au Kremlin. Les réponses n’ont pas été rendues publiques, mais l’administration Biden a clairement indiqué que certaines des demandes de la Russie, notamment l’interdiction à l’Ukraine de rejoindre l’alliance de l’OTAN, sont « non partantes ».