L’offre de la Chine sur Newport Wafer Fab condamnée par le député Iain Duncan Smith

L’ancien secrétaire au Travail et aux Pensions, Iain Duncan Smith, prononce un discours au siège de la campagne « Vote Leave » le 10 mai 2016 à Londres, en Angleterre.

LONDRES – Un législateur britannique pense que la Chine utilise des méthodes douteuses pour s’assurer qu’il devienne un leader mondial dans la technologie des semi-conducteurs.

Iain Duncan Smith, membre du Parlement et ancien chef du Parti conservateur, a déclaré jeudi au Parlement britannique que la Chine a identifié la technologie des semi-conducteurs comme un domaine clé qu’elle souhaite dominer à l’échelle mondiale. L’industrie est actuellement dirigée par Taïwan, la Corée du Sud et les États-Unis, qui abritent respectivement les géants de la fabrication de puces TSMC, Samsung et Intel.

La Chine est « occupé à voler de la technologie, à obtenir les droits de propriété intellectuelle d’autres personnes et à racheter des entreprises », a déclaré Duncan Smith.

Le gouvernement chinois n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC. Dans le passé, il a fermement nié les allégations selon lesquelles il vole la propriété intellectuelle.

En novembre 2018, le porte-parole du ministère chinois du Commerce Gao Feng aurait dit que c’était du ouï-dire que la Chine vole la propriété intellectuelle des États-Unis Un mois plus tard, le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré qu’il était résolument opposé aux accusations des États-Unis et d’autres alliés critiquant la Chine pour espionnage économique.

Plus tôt cette année, la Chine a imposé des sanctions à un certain nombre d’organisations et d’individus britanniques, dont Duncan Smith, un critique virulent de la Chine.