L’offre de Joao Palhinha de 29,8 millions de livres sterling est « rejetée » et les pourparlers sont en cours alors que le plan de transfert de Liverpool émerge

Le milieu de terrain de Fulham et cible du transfert de Liverpool, Joao Palhinha, a fait l’objet d’une offre de 35 millions d’euros (29,8 millions de livres sterling). L’international portugais a été lié à un transfert à Anfield ces derniers mois, son rival de Premier League, Arsenal, étant également intéressant, mais l’offre est arrivée de l’étranger.

Selon David Ornstein de l’Athletic, le Bayern Munich a soumis une offre d’ouverture à la fin de la semaine dernière qui a été rejetée par les Cottagers. Le Bayern semblait avoir finalisé la signature de Palhinha l’été dernier, mais l’accord a échoué au dernier obstacle, les Bavarois étant clairement déterminés à garantir que cela ne se reproduise plus.









Les pourparlers seraient en cours et des travaux seraient en cours pour parvenir à un accord dans les prochains jours. Palhinha et le Bayern espèrent que tout sera réglé avant le début des Championnats d’Europe, le Portugal débutant sa campagne le mardi 18 juin contre la République tchèque et Palhinha désireux d’impressionner.

« Je ne sais pas si c’est une porte fermée ou pas, tout dans le football est très incertain », a-t-il récemment déclaré au sujet de son avenir. « Je ne peux pas dire que c’est une porte fermée ou ouverte. Je ne peux pas non plus me mettre dans une telle position.

« Aujourd’hui, je veux me concentrer davantage sur les Championnats d’Europe parce que c’est le but, laisser une bonne impression à l’Euro, et ensuite tout le reste suivra. Les gens me connaissent déjà. »

« Le fait que je sois en Premier League signifie que je me trouve dans une très grande vitrine, probablement la plus grande de toutes. L’Euro est aussi une vitrine que tout le monde suit partout dans le monde. » Bien qu’il soit resté discret sur l’endroit où il pourrait finir, le joueur de 28 ans a déjà fait allusion à son désir de partir avant de jouer à Anfield plus tôt cette année.





« J’ai toujours dit que je ressentais l’amour que les supporters me portent », a-t-il déclaré. Sports aériens avant que Liverpool ne bat Fulham 2-1 en Coupe Carabao « Je sais qu’un jour je quitterai Fulham. Je veux tout donner. Je suis toujours professionnel à 100% ici et je ferai mon travail à chaque fois que je jouerai pour Fulham .»

L’intérêt de Liverpool pour Palhinha s’est refroidi au cours de la fenêtre de transfert de janvier, mais il persiste probablement. De nombreux liens de sortie avec des acteurs clés semblent retarder toute décision majeure prise pour de nouvelles signatures, avec Mohamed Salah, Luis Diaz, Alisson et Trent Alexander-Arnold parmi ceux qui sont liés au départ.

L’avenir de deux ailiers étant incertain, c’est là que la majorité des liens arrivent avec Johan Bakayoko du PSV Eindhoven, Mohammed Kudus de West Ham United et la star de Leeds United Crysencio Summerville, tous intéressants.