Il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment de doses de vaccins contre le coronavirus avant mai 2021, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au milieu d’une vague d’activité parmi les fabricants de médicaments et les gouvernements pour obtenir l’autorisation et la distribution de divers vaccins.

« Nous n’allons pas avoir une vaccination suffisante en place pour éviter une nouvelle flambée de cas pendant au moins trois à six mois », Le chef du programme de l’OMS pour les urgences sanitaires, Michael Ryan, a déclaré lors d’un événement de questions-réponses en direct mercredi.

Avant que l’inoculation de masse ne soit possible, Ryan a déclaré que le nombre de cas « rebondir, » même dans les pays qui sont actuellement « gagner la bataille » contre Covid-19.

Nous aurons une autre vague avant de recevoir le vaccin et plus de personnes mourront et plus d’agents de santé seront épuisés.