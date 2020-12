Manchester United a pris l’initiative dans la course férocement compétitive pour recruter la star du Bayern Munich David Alaba.

Alaba, 28 ans, n’a plus de contrat l’été prochain et n’a pas réussi à conclure un nouvel accord avec le Bayern, les demandes de salaire du joueur creusant un fossé entre lui et le club.

Le défenseur autrichien est également une cible pour les géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone, tandis que Manchester City, Chelsea et le Paris Saint-Germain sont depuis longtemps liés.

Mais United espère pouvoir battre la foule de prétendants rivaux pour signer Alaba sur un pré-contrat dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les chefs des Red Devils se sont entretenus avec l’agent d’Alaba, Pini Zahavi, alors qu’ils s’efforçaient de régler les termes avant une éventuelle arrivée à Old Trafford l’été prochain.

Le mois de janvier devrait être un mois chargé pour le double vainqueur de la Ligue des champions, car les clubs pourront entamer des discussions avec lui.

Le PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, est démissionné au départ de son joueur après que de longues négociations n’aient porté aucun fruit.

« Le Bayern a tout fait pour essayer de parvenir à un accord », a déclaré Rummenigge. «Nous avons eu beaucoup de conversations, mais nous voulions des réponses de sa part d’ici la fin octobre.