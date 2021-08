L’offre de 40 milliards de dollars de Nvidia sur Arm pourrait être compromise

Jensen Huang, président et PDG de Nvidia, prend la parole lors du Computex Show à Taipei le 30 mai 2017.

LONDRES – L’offre de 40 milliards de dollars de Nvidia pour acheter le concepteur de puces britannique Arm à SoftBank du Japon est devenue de plus en plus incertaine ces dernières semaines.

L’accord, l’un des plus gros rachats de semi-conducteurs jamais vu, a été annoncé en septembre dernier en grande pompe, bien que les régulateurs de la concurrence du monde entier aient rapidement annoncé leur intention d’enquêter sur l’acquisition. Des sondes ont été lancées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et en Europe après que des entreprises comme Qualcomm, Microsoft, Google et Huawei se soient plaintes que l’accord était mauvais pour l’industrie des semi-conducteurs.

L’enquête britannique, menée par l’Autorité de la concurrence et des marchés, prend également en compte les problèmes de sécurité nationale. Le CMA a soumis son rapport initial au secrétaire britannique à la Culture Oliver Dowden le 20 juillet et il prendra la décision sur la sécurité nationale.

Le rapport contient des implications inquiétantes pour la sécurité nationale et le Royaume-Uni est actuellement enclin à rejeter la prise de contrôle, selon un rapport de Bloomberg mardi, citant une source anonyme proche du dossier. Une autre source anonyme a déclaré que le Royaume-Uni allait probablement procéder à un examen plus approfondi de la fusion en raison de problèmes de sécurité nationale, a rapporté Bloomberg. CNBC n’a pas été en mesure de vérifier le rapport de manière indépendante.

On ne sait pas comment la sécurité nationale britannique sera affectée si Arm passe d’une propriété japonaise à une propriété américaine, mais les gouvernements en sont venus à considérer la technologie des semi-conducteurs comme un atout vital dans le contexte de la pénurie mondiale de puces.

Un porte-parole de Nvidia a déclaré à CNBC: « Nous continuons à travailler sur le processus réglementaire avec le gouvernement britannique. Nous attendons avec impatience leurs questions et espérons résoudre tous les problèmes qu’ils pourraient rencontrer. » Arm et le gouvernement britannique n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.