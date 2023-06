L’offre Danilo des Rangers rejetée par Feyenoord; les pourparlers avec Brighton pour Abdallah Sima se poursuivent | Nouvelles du football

Les Rangers ont vu une offre d’ouverture pour l’attaquant de Feyenoord Danilo rejetée.

Le club d’Ibrox reste intéressé par la signature du Brésilien – qui a marqué 14 buts dans toutes les compétitions la saison dernière – mais n’a pas encore convenu de frais.

Cependant, le manager Michael Beale pourrait encore ajouter à son équipe cette semaine, avec des pourparlers en cours sur un accord de prêt pour l’attaquant de Brighton Abdallah Sima.

Le joueur de 22 ans – qui a joué deux fois contre les Rangers en 2021 pour le Slavia Prague – a ensuite rejoint l’Amex pour environ 7 millions de livres sterling, mais n’a pas encore fait d’apparition pour le club de Premier League.

Sima, international sénégalais, a passé sa première année en prêt à Stoke City, avant de rejoindre Angers la saison dernière où il a marqué six buts en 37 apparitions.

Il lui reste deux ans sur son contrat actuel avec Brighton et bien que rien n’ait encore été convenu, il pourrait achever son déménagement à Glasgow cette semaine.

Beale a déjà ajouté Sam Lammers, Jack Butland, Dujon Sterling et Kieran Dowell à son équipe et est censé être satisfait des affaires réalisées par le club jusqu’à présent.

Les Rangers travaillent sur des accords pour plusieurs ajouts cet été, avec l’attaquant crémonais Cyriel Dessers et le milieu de terrain du Los Angeles FC Jose Cifuentes toujours d’intérêt.

Plusieurs joueurs des Rangers ont également manifesté leur intérêt, notamment Scott Wright et Glen Kamara, qui pourraient quitter le club cet été.

« Nous sommes en avance sur le calendrier »

S’exprimant après l’arrivée de Lammers, Beale était positif sur les activités de transfert du club cet été.

« Je suis ravi de nos progrès jusqu’à présent dans cette fenêtre de transfert estivale », a-t-il déclaré.

« Nous avons extrêmement bien travaillé pour recruter Jack Butland, Dujon Sterling, Kieran Dowell et Sam Lammers. Nous sommes en avance sur nos plans.

« Les semaines à venir verront plus d’échanges à la fois dans et hors de l’équipe alors que nous nous préparons pour la saison à venir. Nous avons des domaines clés sur lesquels nous nous concentrons et nous sommes sur le point d’atteindre nos objectifs à ces postes. »

