LONDRES, 12 décembre (Reuters) – Les discussions entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne sur un accord commercial post-Brexit se poursuivront du jour au lendemain, mais Londres estime que l’offre actuelle de l’UE reste inacceptable, a déclaré samedi une source gouvernementale britannique.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont tous deux déclaré vendredi que la Grande-Bretagne était susceptible d’achever son voyage hors de l’UE dans trois semaines sans accord commercial.

« Les pourparlers se poursuivent du jour au lendemain, mais dans l’état actuel des choses, l’offre de l’UE sur la table reste inacceptable », a déclaré la source britannique.

« Le Premier ministre ne néglige aucun effort dans ce processus, mais il est absolument clair: tout accord doit être juste et respecter la position fondamentale selon laquelle le Royaume-Uni sera une nation souveraine dans trois semaines. »

L’UE et la Grande-Bretagne sont en désaccord sur les droits de pêche, le fair-play économique et le règlement des différends malgré des mois de négociations pour couvrir le commerce après le 31 décembre, alors qu’une période de transition qui a maintenu le pays dans le marché unique et l’union douanière du bloc après sa sortie de janvier arrive à son terme.

Les deux parties ont fixé une échéance à dimanche pour trouver un accord et éviter une rupture chaotique. (Reportage de Liz Piper; Écrit par James Davey; Édité par Alex Richardson)