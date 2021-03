«Seulement l’autre jour, j’appelais ma mère et lui disais que j’avais enfin fait mes débuts internationaux. Maintenant, je me rends compte que c’était en 2015. Le temps passe vite », sourit-il. «Je me voyais un peu chez les garçons pendant le match. Je pense que l’avenir est extrêmement prometteur avec le genre de mentalité et de talent que possèdent les nouveaux garçons.

«Une chose que je peux dire pour ce groupe est que je dois utiliser le moins de mots pour eux parce qu’ils sont déjà très motivés et mentalement gonflés pour le match. Bien sûr, vous devez être calme et intelligent. Mais vous devez avoir de l’agressivité pour gagner vos duels. Les garçons l’ont, ils ont l’agressivité. Et ils ont aussi un calme lorsqu’ils ont le ballon. Mon travail de capitaine était plus facile », a-t-il déclaré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy