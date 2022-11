L’offre Black Friday de Philo réduit de 80 % le premier mois de streaming TV

Il y a un certain nombre de grands Vendredi noir offres sur les services de streaming cette semaine, mais peu offrent le streaming TV en direct avec ces offres. Les gens de Philo ont répondu à l’appel avec une offre de démarrage épique : payez 5 $ pour le premier mois de service et voyez comment vous l’aimez. Il n’y a pas de contrat d’un an et pas de paiement pour plusieurs mois à l’avance. Tu sautes sur Philo, tu tombes code promo MERCI lorsque vous allez vous inscrire, et vous êtes prêt à profiter d’un mois complet de toutes les chaînes.

Ce qui est cool avec Philo, c’est qu’il est déjà l’un des services de télévision en streaming les plus abordables, ce qui est un gros problème dans une année où tous les autres services sont devenus plus chers. Il compte plus de 60 chaînes et 60 000 titres en streaming que vous pouvez regarder à la demande, ainsi que des applications pour pratiquement toutes les plateformes afin que vous puissiez regarder où que vous soyez.

Tout le truc de Philo, comme il est dit directement sur la page d’accueil du site, c’est que vous pouvez annuler quand vous le souhaitez. Donc, si vous avez hâte de voir en quoi consiste la vie de la télévision en streaming, c’est le point de départ.