L’offre Black Friday de Fossil Gen 6 est le meilleur prix de tous les temps

La Fossil Gen 6 est probablement la meilleure smartwatch Android en dehors de la Watch 5 de Samusng et de la nouvelle Pixel Watch de Google. Il a peut-être un an à ce stade, mais il contient encore suffisamment de choses à l’intérieur pour gérer la routine quotidienne en tant que machine de notification et de suivi de la condition physique au poignet.

Pour le Black Friday, Fossil a baissé le prix à 189 $ (110 $ de réduction). Si je ne me trompe pas, c’est le meilleur prix sur la Gen 6 que nous ayons vu depuis son lancement.

Au cas où vous auriez perdu la trace du Fossil Gen 6, voici un bref récapitulatif de tout ce qu’il offre. Il comprend une puce Snapdragon Wear 4100+, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, GPS, NFC, Bluetooth 5.0, WiFi, capteur de fréquence cardiaque et SpO2, résistance à l’eau 3ATM, charge ultra rapide et un écran AMOLED rond de 1,28″ entouré d’un boîtier de 44 mm . Ce boîtier de 44 mm est en acier inoxydable et prend en charge des bracelets à changement rapide de 22 mm.

Plus important encore, le Fossil Gen 6 exécute désormais Wear OS 3, grâce à une grosse mise à jour publiée le mois dernier. Il s’agit de la première montre de Fossil sur Wear OS 3, donc les changements sont quelque peu substantiels, y compris l’accès à l’application compagnon Fossil au lieu de l’application Wear OS.

Nous avons déjà déballé le Fossil Gen 6, mais nous ne l’avons pas encore examiné. Lors de son lancement, l’examiner semblait inutile sans Wear OS 3. Je suppose que maintenant qu’il l’a, il est peut-être temps pour nous de jeter un autre coup d’œil. Les pensées?

Si vous voulez la meilleure montre actuelle de Fossil, vous trouverez le prix de 189 $ sur Amazon avec plusieurs options de bracelet différentes.

