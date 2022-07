L’offre Best Buy réduit de 670 $ ce téléviseur intelligent Toshiba M550 4K de 75 pouces

Que vous soyez un cinéphile, un joueur invétéré ou un grand fan de sport, tous vos contenus préférés sont plus beaux sur grand écran. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, nous pensons plus c’est gros c’est presque toujours mieux, et pour le moment, il n’a pas non plus besoin de se ruiner. Best Buy offre actuellement 670 $ de rabais sur cet énorme téléviseur intelligent Toshiba UHD de 75 pouces, afin que vous puissiez . Il n’y a pas d’expiration claire sur cette remise, donc si vous recherchez un grand téléviseur abordable, pensez à agir le plus tôt possible.

Avec cette offre, vous n’avez pas à sacrifier la taille, l’abordabilité ou la qualité d’image. Cette série M550 est équipée du moteur Regza 4K de Toshiba pour une résolution ultra HD époustouflante, ainsi que de la prise en charge de Dolby Vision HDR et HDR10 Plus pour un affichage riche et détaillé. Il est alimenté par le système d’exploitation Fire TV d’Amazon, vous avez donc accès à toutes vos chaînes et applications de streaming préférées dès la sortie de la boîte. Et la télécommande dispose même d’un microphone intégré, vous pouvez contrôler le téléviseur en utilisant uniquement le son de votre voix.

Il dispose également de la technologie DTS Virtual: X pour un son totalement immersif et d’un mode de jeu dédié à faible latence pour aider à réduire le décalage d’entrée. Si vous magasinez pour un nouveau téléviseur ou cherchez à remplacer celui qui est obsolète, c’est l’une des meilleures valeurs que vous trouverez en ce moment.

Vous cherchez une taille ou un modèle différent ? Assurez-vous de vérifier le reste de la meilleures offres de télévision 4K actuellement sur le marché.