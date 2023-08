L’offre Best Buy fait tomber plus de 500 $ sur ce téléviseur Hisense 4K de 55 pouces

De nos jours, vous n’avez pas besoin de casser votre tirelire pour obtenir un superbe écran pour votre salon ou votre chambre. Ce Téléviseur intelligent de la série Hisense U8 de 55 pouces est un léger recul par rapport au U8H qui a fait notre liste des meilleurs téléviseurs pour 2023, mais il a encore une tonne à offrir. Et en ce moment, vous pouvez le mettre en vente pour seulement 750 $ chez Best Buy, ce qui vous fait économiser 550 $ par rapport au prix habituel. Mais sans expiration définie, rien ne garantit la durée de cet accord. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

À plus de 500 $ de rabais, ce téléviseur Hisense est un modèle assez compétitif à ce prix. Il dispose d’un superbe écran 4K et est équipé d’un rétroéclairage mini-LED pour un écran lumineux et dynamique. Il prend également en charge Dolby Vision HDR pour un contraste net et précis et l’audio Dolby Atmos qui fournit un son immersif et remplissant la pièce. Il est alimenté par le système d’exploitation TV de Google et est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour un contrôle mains libres, et dispose d’une connectivité Bluetooth intégrée pour qu’il soit facile à coupler avec des barres de son, des haut-parleurs ou des écouteurs. C’est également un excellent choix pour les cinéphiles ou les joueurs sérieux grâce à ses préréglages de cinéaste et de jeu dédiés. De plus, il a un design élégant et sans lunette qui lui permet de se fondre dans le décor de votre maison.

Et si vous êtes à la recherche d’une taille ou d’un modèle différent, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de télévision pour encore plus de bonnes affaires.