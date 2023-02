L’offre Best Buy d’un jour réduit de 99 $ les écouteurs AirPods Max Premium d’Apple

Apple fabrique régulièrement certains de nos écouteurs sans fil préférés sur le marché, il n’est donc pas surprenant que ses écouteurs supra-auriculaires haut de gamme, les AirPods Max, aient été nommés notre paire haut de gamme préférée pour 2023. Et bien que ces écouteurs hi-fi élégants soient proposés à un prix assez élevé, aujourd’hui, vous seul pouvez en acheter une paire pour moins cher chez Best Buy. Jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, vous pouvez — 99 $ de moins que les frais facturés par Apple et 50 $ de réduction sur leur prix catalogue chez Best Buy.

Même avec la réduction, ces écouteurs Apple sont certainement chers, mais ils regorgent de fonctionnalités haut de gamme et de spécifications impressionnantes qui en font un bon investissement pour les audiophiles sérieux. Ils sont équipés de capacités de suppression du bruit haut de gamme et prennent en charge un son haute fidélité pour une expérience d’écoute haut de gamme. Dotés du processeur H1 d’Apple, ils sont également conçus pour fonctionner de manière transparente avec d’autres appareils Apple. Ils offrent aux utilisateurs d’iPad et d’iPhone un son spatialisé pour un son plus immersif et vous permettent d’utiliser Siri en mode mains libres. Et bien qu’ils soient un peu plus lourds, l’auvent en maille tricotée et les coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme les rendent étonnamment confortables.

Ou, si vous recherchez des remises sur une autre paire d’écouteurs Apple, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres AirPods vous pouvez magasiner dès maintenant.