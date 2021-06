L’officier en uniforme le plus haut gradé du Pentagone a déclaré que Pékin et Moscou sont les plus grandes menaces pour les États-Unis, dépassant quelque peu le président Joe Biden, qui a récemment placé le changement climatique en tête de liste.

Interrogé sur le commentaire de Biden lors d’une audience du comité sénatorial jeudi, le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a suggéré que le président parlait plus lâchement en ce qui concerne les plus grandes menaces de la nation, nommant plutôt deux » adversaires » étrangers. « Le changement climatique a un impact, mais le président regarde sous un angle beaucoup plus large que moi », dit-il en répondant à une question du sénateur Kevin Cramer (R-Dakota du Nord). Je l’envisage d’un point de vue strictement militaire. Et d’un point de vue strictement militaire, je mets la Chine, la Russie là-haut.



Lors d’une visite avec les troupes américaines stationnées au Royaume-Uni mercredi, Biden a rappelé une précédente discussion qu’il avait eue avec de hauts responsables du Pentagone. « Ce n’est pas une blague. Vous savez ce que les Joint Chiefs nous ont dit que la plus grande menace pour l’Amérique était ? Réchauffement climatique, » dit le président. Il a toutefois ajouté que la conversation avait eu lieu peu de temps après qu’il soit devenu vice-président sous Barack Obama, ce qui signifie que différents responsables étaient en place à l’époque, avant le mandat de Milley en tant que président des Joint Chiefs. L’ancien président Donald Trump a également pesé sur la remarque de Biden jeudi, appelant à mettre fin aux chefs conjoints en raison de leurs conseils sur le changement climatique, apparemment sous l’impression qu’ils provenaient de responsables actuels. « Biden vient de dire que les chefs d’état-major interarmées lui ont dit que le changement climatique est notre plus grande menace. Si tel est le cas, et ils l’ont effectivement dit, il devrait immédiatement licencier les chefs d’état-major interarmées pour incompétence ! » Trump a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique aux médias. Bien qu’il ait minimisé l’importance du problème par rapport aux militaires étrangers, le général Milley a toutefois ajouté que le changement climatique posait un problème « menace » et pourrait avoir un « impact significatif sur les opérations militaires », ajoutant que « la sécurité nationale a un large angle. » Le sénateur Cramer est resté sceptique, répondant : « Je pense juste qu’il est étrange que le président se rende sur un autre continent et dise à nos militaires là-bas que la menace numéro un est le changement climatique, même s’il s’agit d’une menace. »



