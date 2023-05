Jordan Daniel Goggin, le tireur d’élite qui a tué deux personnes et en a blessé deux autres en juillet dernier à Langley, a été abattu à trois reprises par l’agent de la GRC qui l’a confronté, a révélé un rapport de l’IIO.

« L’officier devrait être félicité pour ses actions ce jour-là alors qu’il s’est mis dans la ligne de mire pour protéger le public », a écrit Ronald J. MacDonald, directeur civil en chef du Bureau des enquêtes indépendantes. « Ses actions ce jour-là ont peut-être sauvé de nombreuses vies, y compris la sienne. »

Publié le jeudi 18 mai, le rapport de l’IIO est le premier à relater la rencontre entre Goggin, qui parcourait Langley depuis minuit le 25 juillet en tirant sur des gens, apparemment au hasard, et la GRC, qui l’a rattrapé dans un parking à l’intersection de la 200e rue et du contournement de Langley.

Après trois fusillades qui avaient tué deux hommes – Paul Wynn et Steven Furness – et grièvement blessé une femme, la GRC de Langley était en état d’alerte maximale et des images du suspect avaient été diffusées aux agents.

Goggin, désigné dans le rapport de l’IIO comme personne affectée ou AP, est sorti des buissons de la 200e rue à 5 h 43 et a arrêté un homme à bicyclette.

Goggin a demandé à la victime de la drogue, ou s’il connaissait un endroit où se procurer de la drogue, puis a pointé un pistolet Glock noir sur la tête de la victime.

Une lutte s’ensuivit, la victime ripostant et luttant avec Goggin dans la rue. Au moins quatre coups de feu ont été tirés lors de la bagarre, selon d’autres témoins qui sont venus sur les lieux et ont appelé le 9-1-1. L’un de ces coups de feu a touché la victime à la jambe, mais le pistolet s’est apparemment coincé après cela, avec une balle coincée dans la chambre.

Alors que le combat se poursuivait, le premier officier qui a répondu s’est précipité sur les lieux, arrivant vers 5 h 46, trois ou quatre minutes seulement après le premier appel. L’officier, non identifié par son nom dans les documents, a repéré le combat et a vu Goggin.

Le tireur s’est enfui et a quitté la route pour se rendre sur le parking près de la librairie Indigo. L’officier a conduit après lui, roulant droit sur le trottoir et à travers les buissons à sa poursuite.

Lorsque Goggin a levé son arme et l’a pointée sur l’officier – une rencontre filmée par une vidéo de surveillance d’entreprises voisines – l’officier a riposté à plusieurs reprises à travers son pare-brise, obtenant des fragments de verre dans ses yeux.

L’officier l’a décrit comme le niveau de menace le plus élevé de tous les incidents auxquels il « avait été confronté en plus de deux décennies de service de police de première ligne et d’urgence ».

Lorsque Goggin a levé le pistolet une fois de plus, l’officier a tiré plusieurs autres coups de feu. Goggin est alors tombé.

Au total, l’officier a tiré 11 coups de feu, dont trois ont touché Goggin.

Il avait été abattu à 5h47 du matin

« N’attrapez pas cette arme », ordonna l’officier, ses paroles captées par sa radio. « Rampe loin de l’arme à feu. Nous allons vous donner de l’aide d’accord. On a une ambulance qui arrive mais j’ai besoin que tu t’éloignes de cette arme pour moi. Nous allons vous donner toute l’aide que vous pouvez obtenir.

Bien que l’aide médicale soit arrivée assez rapidement, Goggin a été déclaré mort.

Un rapport toxicologique a indiqué la présence de benzodiazépine, de codéine et de tramadol, un analgésique opioïde, dans son système. MacDonald a déclaré que Goggin souffrait de dépression et de toxicomanie, mais le motif de ses actions ce jour-là n’a pas été déterminé.

