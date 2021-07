« L’officier m’a traîné hors de la voiture » : les flics qui ont arrêté le duo de sprint « font face à une enquête sur des allégations de racisme et de malhonnêteté » (VIDEO)

Ricardo dos Santos et Williams ont été arrêtés dans le nord-ouest de Londres le 4 juillet de l’année dernière par des agents du Territorial Support Group liés au Metropolitan Police Service (MPS).

Ils ont été fouillés parce qu’ils étaient soupçonnés de possession de drogue et d’armes, avec leur fils alors âgé de trois mois sur la banquette arrière. Rien n’a été trouvé dans le véhicule ou sur leur personne.

Depuis lors, une enquête lancée par l’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) a examiné des allégations d’inconduite contre cinq agents et serait devenue plus grave après la découverte de nouvelles preuves.

L’IOPC a déjà informé trois agents du Met qu’ils faisaient l’objet d’une enquête pour faute grave, selon le Guardian – qui, si elle était prouvée, pourrait entraîner une peine maximale de licenciement.

Tous les trois feraient l’objet d’une enquête pour déterminer si leurs actions avaient été influencées par des préjugés raciaux, deux des cinq officiers faisant l’objet d’une enquête supplémentaire pour malhonnêteté.

La base de la recherche des deux athlètes d’élite était que les agents pensaient qu’ils pouvaient sentir le cannabis, arrêtant Dos Santos parce qu’il conduisait de manière erratique.

« Mon fils est dans la voiture » on pouvait voir un Williams en détresse leur dire dans une vidéo, tandis que leur entraîneur, l’ancien champion olympique du 100 mètres Linford Christie, accusait la police de racisme institutionnel.

L’incident a duré environ une heure et le couple accuse les officiers d’avoir levé un bâton alors que Dos Santos prétend qu’il était « traîné » hors de sa voiture.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Bianca Williams (@biancaawills)

Cela a conduit la police à examiner les images de la caméra du véhicule et du corps et les données de la Mercedes de Dos Santos et du véhicule des officiers, et le sprinter portugais du 400 m a exprimé son soulagement au point de vente, affirmant que « Enfin, cela ressemble au moins à une enquête plus crédible maintenant ».

Dos Santos estime que l’enquête initiale de l’IOPC était trop faible et que les allégations de racisme n’ont pas été prises assez au sérieux.

« L’officier m’a traîné hors de la voiture avec une matraque levée et m’a menotté », il a dit. « Il a faussement allégué qu’il pouvait sentir le cannabis sur moi et a enregistré cela comme justification de la fouille sur le formulaire d’interpellation et de fouille.

« La discrimination et le manque d’honnêteté étaient au cœur du comportement des officiers ce jour-là et maintenant, c’est enfin ce pour quoi ils font l’objet d’une enquête. »

Le partenaire de Dos Santos, Williams, a admis son manque de confiance envers l’actuelle commissaire du Met, Cressida Dick.



« La police… ce sont juste des gens méchants. Et nous ne pouvons pas leur faire confiance. Ils sont censés nous protéger, pas nous faire peur » Les athlètes Ricardo dos Santos et Bianca Williams accusent Met Police de profilage racial après avoir été traînés de la voiture et menotté. L’IOPC enquête. pic.twitter.com/1jXv9FxKuo – Julian Druker (@Julian5News) 6 juillet 2020

« Il y a un problème de racisme dans la police métropolitaine mais il ne va pas disparaître à moins qu’il n’y ait un engagement du haut pour y faire face », elle a dit.

« C’était comme s’il y avait eu une campagne menée par le commissaire de police pour nous discréditer et mettre fin à notre plainte. Je n’ai pas bon espoir que les problèmes de racisme puissent être résolus dans la force de ce commissaire. »

Comme l’avocat du couple, Jules Carey, a parlé d’un « grande admiration pour la résilience et la patience de mon client », le Met a confirmé que les officiers continuent à exercer leurs fonctions normales.

« Nous savons que trois agents du MPS font l’objet d’une enquête pour faute grave menée par l’IOPC dans le cadre de cette affaire », a-t-il ajouté. Ça disait.

« Trois autres officiers font l’objet d’une enquête pour faute professionnelle en raison de violations potentielles des normes professionnelles.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Bianca Williams (@biancaawills)

« Le MPS continue de coopérer pleinement avec l’enquête de l’IOPC. Aucun officier n’est suspendu ou soumis à des fonctions restreintes. »

L’IOPC a également expliqué pourquoi son enquête avait été revalorisée contre le groupe.

« Après avoir examiné une série de nouveaux éléments de preuve, ils ont été informés qu’ils faisaient désormais l’objet d’une enquête pour violations potentielles des normes de comportement professionnel de la police relatives à l’égalité et à la diversité, qui obligent les agents à agir avec équité et impartialité et à ne pas discriminer illégalement ou injustement.

« Deux de ces agents font également l’objet d’une enquête pour des violations potentielles des normes relatives à l’honnêteté et à l’intégrité, les obligeant à être honnêtes et à agir avec intégrité à tout moment.

« Collectivement, ces violations alléguées constituent une faute grave potentielle. »