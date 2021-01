L’officier de l’IPS, Krishna Prakash, qui avait remporté le titre d’Iron Man, a fait son chemin vers les pages du Livre mondial des records dans une nouvelle réalisation. Prakash est le premier fonctionnaire du gouvernement indien, fonctionnaire et officier des services en uniforme, y compris les forces armées et les forces para-militaires, à gagner la place.

En 2017, il avait terminé l’Ironman Triathlon, l’un des événements sportifs les plus difficiles au monde en France. Le triathlon est un événement sportif de trois jours qui oblige les participants à compléter une nage de 3,8 kilomètres, une randonnée à vélo de 180,2 kilomètres et une course de 42,2 kilomètres dans un laps de temps fixe de 16 à 17 heures dans le cadre du triathlon.

Sur Twitter, le responsable de l’IPS a partagé mercredi la nouvelle de sa victoire. Prakash, qui est le commissaire de police, Pimpri Chinchwad, a déclaré qu’il avait atteint le World Book of Records. Il a écrit: « Honoré de faire partie du » Livre mondial des détenteurs de records « pour avoir été le premier fonctionnaire du gouvernement indien, fonctionnaire et officier des services en uniforme, y compris les forces armées et les forces para-militaires à gagner le titre d’Iron Man! » il a écrit.

Honoré de faire partie du «Livre mondial des détenteurs de records» pour avoir été le premier fonctionnaire du gouvernement indien, fonctionnaire et officier des services en uniforme, y compris les forces armées et les forces para-militaires, à remporter le titre d’Iron Man! 👮🎉🇮🇳Jai Hind 😊🇮🇳#Homme de fer #WednesdayMotivation pic.twitter.com/ytk7MvxPRv – Krishna Prakash (@Krishnapips) 20 janvier 2021

Le World Book of Records assure le suivi et vérifie les enregistrements du monde entier. La réalisation de Prakash a été saluée par les internautes de tous les horizons, y compris les célébrités.

Félicitations monsieur … super heureux et excité pour votre succès … c’est votre temps aussi de briller … personne ne le mérite plus !! – Suniel Shetty (@SunielVShetty) 20 janvier 2021

L’acteur Milind Soman, l’officier IPS Ravinderkumar Singhal et l’ancien champion national indien Kaustubh Radhkar ont déjà terminé et remporté le défi sportif.