L’officier Greg Pierzchala tué lors de sa première journée de travail en solo

Const. Grzegorz “Greg” Pierzchala répondait seul aux appels pour la première fois de sa carrière dans la Police provinciale de l’Ontario lorsqu’il a été tué par balle mardi.

La recrue de 28 ans a été informée plus tôt dans la journée qu’il avait terminé avec succès sa période de probation de 10 mois en tant qu’agent de la Police provinciale de l’Ontario et qu’il avait été autorisé à patrouiller en solo.

Le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, a déclaré que Pierzchala voulait être policier depuis qu’il n’avait que cinq ans.

“[He] a eu une brève occasion de vivre son rêve et de faire de son mieux pour assurer la sécurité de notre communauté », a déclaré Carrique à CTV News Toronto.

Auparavant, Pierzchala a servi comme constable spécial à Queen’s Park et a été membre des Forces armées canadiennes.

Greg Pierzchala vu sur cette photo non datée a été tué par balle dans une fusillade près de Hagersville, en Ontario. le 27 décembre 2022. (Twitter/OPP)

Avant cela, il était un lutteur de compétition et a participé à des événements pendant son séjour à l’Université York et en tant qu’élève du secondaire à Barrie.

Il a été nommé athlète senior de l’année par l’école secondaire catholique St. Joan of Arc après s’être qualifié pour l’OFSAA (Fédération des associations sportives scolaires de l’Ontario) en natation et en lutte et avoir participé au soccer, à l’athlétisme, à la musculation et à l’aviron.

Dans un communiqué publié mercredi par l’école secondaire de Barrie, le personnel se souvient de lui comme d’une “inspiration et d’une influence positive pour tous”.

« Il a abordé sa vie avec une détermination, une compassion et une joie incroyables. Il n’est pas surprenant qu’il ait suivi une carrière au service des autres », lit-on dans le communiqué.

Pierzchala répondait à un appel concernant un véhicule dans un fossé près de Hagersville, en Ontario. peu après 14 h 30 mardi, lorsqu’il a été tué par balle.

Lorsque Pierzchala est arrivé sur les lieux dans la zone d’Indian Line et de la concession 14, il s’est approché du véhicule et a été abattu par deux de ses occupants, selon Carrique.

Il a été transporté à l’hôpital avec des blessures potentiellement mortelles où il a été déclaré mort.

Un agent de la Police provinciale de l’Ontario entre à l’hôpital général West Haldimand à Hagersville, en Ontario, après qu’un agent de la Police provinciale de l’Ontario a été tué par balle près de la ville le mardi 27 décembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Nick Iwanyshyn

Deux suspects, Randall Mckenzie, 25 ans, et une femme non identifiée de 30 ans, ont été aperçus en train de fuir les lieux dans un véhicule.

La police a émis une alerte pour le couple à la suite de la fusillade et a conseillé aux résidents de s’abriter sur place pendant que les agents les recherchaient.

Les suspects sont actuellement en garde à vue et les accusations portées contre eux devraient être annoncées par la police plus tard dans la journée.

Avec des fichiers de Siobhan Morris de CTV News Toronto