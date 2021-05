L’officier du NYPD Alyssa Vogel salué comme un héros à New York

NEW YORK – Un policier à l’esprit vif est salué comme un héros pour avoir parcouru une scène chaotique à Times Square pour précipiter un enfant de 4 ans blessé en sécurité après une fusillade dans le monument emblématique de New York.

L’officier Alyssa Vogel s’est précipité pour attraper la jeune fille, qui avait été abattue dans une gerbe de balles perdues a frappé trois passants à Times Square samedi soir, lui a appliqué un garrot à la jambe et l’amener à une ambulance à proximité.

Vogel, mère d’une fillette de 6 mois elle-même, a déclaré dans une interview au New York Post que la fillette de 4 ans était «la petite fille la plus forte que j’aie jamais vue».

Le département de police de New York a déclaré que la fusillade avait eu lieu après un différend. Trois personnes ont été blessées et devaient survivre: l’enfant de 4 ans, de Brooklyn, qui a reçu une balle dans la jambe; Wendy Magrinat, 23 ans, de Rhode Island, qui a également été touchée à la jambe; et une femme de 43 ans du New Jersey qui a reçu une balle dans le pied.

La police a relâché vidéo d’une personne d’intérêt mais n’avait pas procédé à une arrestation lors de la fusillade à partir de lundi.

Vogel, qui a rejoint le NYPD il y a 4 ans et demi, a déclaré que l’enfant avait à peine pleuré pendant l’incident, sauf lorsque le garrot était appliqué.

«Elle disait juste qu’elle voulait sa mère», a-t-elle déclaré au Post. «Sa mère courait juste derrière moi, mais elle appelait sa mère.»

Une vidéo publiée sur Twitter par la police montre Vogel avec la fille dans ses bras alors qu’elle court vers l’ambulance.

S’adressant à « Good Morning America », Vogel a déclaré que ses « instincts maternels » se sont manifestés.

Entendre un enfant a été abattu « était certainement plus angoissant parce que vous ne savez pas où elle a été abattue, ou si c’était vrai si elle allait bien. Je ne connaissais pas les circonstances. Donc, en tant que maman, je pense que ma mère les instincts sont allés à: «J’ai besoin de l’aider» », dit-elle.

Vogel a déclaré qu’elle était montée dans l’ambulance avec la jeune fille et l’avait emmenée dans l’unité pédiatrique de l’hôpital, où les médecins ont pris le relais.

Vogel a également offert un message de soutien à la mère de la fille, disant au New York Post: « La petite fille va pouvoir marcher à nouveau. Elle ira bien. »

Le commissaire de police Dermot Shea a déclaré lors d’une conférence de presse samedi que le différend impliquait deux à quatre personnes et qu’une personne avait ouvert le feu.

Shea a blâmé les «mauvaises politiques» sur la violence armée mais n’a pas donné de détails.

Maire Bill de Blasio appelé ça « violence insensée », et a déclaré: « Le flot d’armes à feu illégales dans notre ville doit cesser. »

Selon les dernières statistiques publiées par le NYPD, les incidents de fusillade sont en hausse d’environ 83% en 2021 par rapport à la même période l’année dernière. Cependant, les fusillades restent bien inférieures à ce que la ville a vu pendant les pics de crimes violents dans les années 1980 et 1990.

Magrinat, l’une des victimes, a déclaré au New York Daily News que l’incident était quelque chose qu’elle «n’aurait jamais pensé se produire à Times Square avec autant de familles autour».

Elle a dit à WNBC qu’elle aurait probablement la balle dans la jambe pour le reste de sa vie, car les médecins lui ont dit que son retrait pourrait causer plus de dégâts.

Magrinat était avec son mari et son enfant lorsque les coups de feu ont été tirés. «Je criais littéralement par terre: ‘Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, j’ai un enfant de 2 ans.’»

Contribuer: The Associated Press